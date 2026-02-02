هدّاف الفجيرة بنبشير لـ"الإمارات اليوم": أتمنى إنهاء موسم الدرجة الأولى متفوقاً على بالوتيلي

كشف لاعب الفريق الأول لنادي الفجيرة، الفرنسي ساندر بنبشير، عن قوة حظوظ فريقه في المنافسة على الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن الموسم لا يزال طويلاً، ويتطلب مواصلة الانضباط التكتيكي، مشدداً على أنه يتمنى إنهاء الموسم متفوقاً بالمستوى والأهداف على الأسطورة الإيطالي ماريو بالوتيلي المنضم حديثاً لنادي الاتفاق.

وأشار بنبشير إلى أن التنافس على خطف بطاقتي الصعود ينحصر بين ثمانية فرق، هي: الفجيرة، ويونايتد، والعربي، ودبا الحصن، والذيد، وحتا، والعروبة، والإمارات، والتي تتقارب في رصيد النقاط بين 21 و27 نقطة. كما أوضح بنبشير، متصدر ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى، أنه غالبًا ما يحتفل بتسجيل الأهداف بعد المباريات بالتنزه في الأماكن الجميلة بمدينة الفجيرة، وخصوصا على شاطئ إمبريلا.

وقال ساندر بنبشير في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا كل الفرص للصعود هذا الموسم، لكن التحدي أكبر مقارنة بالموسم الماضي، نظرا لوجود فرق قوية عززت صفوفها بشكل واضح ووضعت الصعود هدفا رئيسيا لها».

وأضاف: «أتمنى أن أكون عنصرا مؤثرا مع الفريق، وأعتقد أنني أقدم حاليًا أحد أفضل مواسمي على الصعيد الشخصي، سواء من حيث عدد الأهداف أو التأثير داخل الملعب، لكن الموسم لم ينتهِ بعد. أشعر بسعادة كبيرة عندما أساعد الفريق بتسجيل الأهداف، ومع ذلك يبقى الفوز هو الأهم، حتى لو تحقق من دون أن أسجل».

ويُعد بنبشير من أبرز المهاجمين هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل أهداف حاسمة وضعته في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفا، إلى جانب مساهمته في صناعة اللعب وقيادة الخط الهجومي للفريق.

وعن انضمام أسماء عالمية إلى الدوري، مثل لاعب الاتفاق الإيطالي ماريو بالوتيلي، قال بنبشير: «سعيد بوجود لاعب بحجم بالوتيلي في المنافسة، وأتمنى أن أنهي الموسم متقدما عليه، حتى وإن انضم متأخرا».

وبخصوص تسجيله 15 هدفًا في الدور الأول من البطولة حتى الآن، وهو رقم نادر قياسًا بالمواسم الماضية، ونجاحه في الإفلات من الرقابة الدفاعية الشديدة، قال: «أصبحت معتادًا على الرقابة الخاصة داخل الملعب، ولم يعد ذلك يفاجئني، بل يدفعني لتقديم الأفضل».