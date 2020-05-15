«أتلانتس النخلة» يبدأ استقبال ضيوفه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي بدء استقبال حجوزات الإقامة في المنتجع، تماشياً مع توجيهات دائرة السياحة والتسويق التجاري، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة «كورونا».

وسيتمكن الضيوف من إنجاز إجراءات الإقامة في البرج الشرقي للفندق عبر مدخل المجمع التجاري «الأفينيوز»، ليكون باستطاعتهم الاستمتاع بالشاطئ والأنشطة المائية الشاطئية، بالإضافة إلى بعض المطاعم، أثناء فترة إقامتهم، مع مراعاة الاشتراطات الصحية. ووفقاً لهذه الاشتراطات تكون نسبة إشغال المطاعم 30% من طاقتها الاستيعابية.

ويتم تطبيق المسافة الاَمنة بين الكراسي على الشاطئ، ولا تتعدى أي مجموعة تمارس الأنشطة الخارجية خمسة أشخاص، ويمكن للنزلاء من مرتادي الشاطئ التمتع بما يقدمه مطعم The Shore، ويقتصر دخول الشاطئ على المقيمين في المنتجع فقط، وباستطاعة المقيمين والضيوف الزائرين التمتع بمجموعة مختارة من المطاعم.