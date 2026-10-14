أشاد سكان وزوار لمنطقة شاطئ جميرا بجهود بلدية دبي في تخصيص مواقع لحاويات النفايات، بتصاميم حضارية تتناسب مع المظهر الجمالي والعمراني للمكان، وإحاطتها بحواجز ذات طابع جمالي تخفي الحاويات عن الأنظار، وتسهم في الحفاظ على المشهد العام، وأشاروا إلى أن هذه المبادرة تعكس حرص البلدية على الاهتمام بأدق التفاصيل الجمالية في الأحياء السكنية، مثمنين الخطوة التي تجمع بين النظافة العامة والمحافظة على الشكل الحضاري، آملين تعميم التجربة على مختلف مناطق الإمارة.