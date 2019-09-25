افتتاح "سي سنترال" في دبي خلال نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد فنادق "سنترال" لافتتاح فندق "سي سنترال" في نخلة جميرا بدبي، رابع فنادقها في الإمارات خلال نوفمبر المقبل. ويضم الفندق الرائع 206 ستوديو وجناحا فاخرا وهو الآن في المراحل النهائية لوضع اللمسات الأخيرة ومن المتوقع أن يفتح أبوابه خلال الشهرين القادمين.

وأكد عبد الله العبد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق سنترال: "الفندق مزود بمرافق رائعة وسوف يكون الوجهة الجديدة على الشاطيء مقدما لضيوفه تجربة غنية لا تنسى".

وأكد عمار كنعان، مدير عام مجموعة فنادق سنترال،: "يسعدنا زيادة تواجدنا في دبي بفندق مثل منتجع سي سنترال حيث نمتلك حاليا ثلاثة فنادق رائعة عاملة. هذه الإضافة الجديدة لمحفظتنا سوف تمنح ضيوفنا مزيدا من الاختيارات تحت راية فنادق سنترال. الفندق صمم بعناية تامة ليلبي توقعات المسافرين الإقليميين والعالميين وهو مزود بمرافق أعمال وترفيه ممتازة بما في ذلك مركز مؤتمرات، عدة مطاعم ومركز لياقة ومتاجر هدايا".