عالم فيراري أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للأفعوانيات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



تحتفل عالم فيراري أبوظبي مع عشاق الحماس والتشويق باليوم العالمي للأفعوانيات؛ حيث تنظم المدينة الترفيهية باقة من الأنشطة والمفاجآت الاحتفالية والعائلية المميزة بهذه المناسبة يوم 16 أغسطس الجاري.

ودعت عالم فيراري أبوظبي محبي الحماس والتشويق إلى المشاركة في هذا اليوم الحافل بالفعاليات والمغامرة، بما في ذلك الانطلاق على متن "فورمولا روسّا" التي تصل إلى سرعة 240 كيلومتر في الساعة في 4.9 ثانية فقط، وتقطع المسار البالغ طوله 2195 مترا في تجربة مشوقة تحاكي إحساس سائقي سيارات فيراري في سباقات الفورمولا، وتقدم الفرصة لمشاهدة معالم جزيرة ياس من ارتفاع أكثر من 50 متراً عن سطح الأرض.

وقالت بيانكا ساموت، مدير عام عالم فيراري أبوظبي: "يسعدنا أن نحتفل بهذا اليوم مع محبي عالم فيراري أبوظبي من مختلف الأعمار والجنسيات، إذ يشكل اليوم العالمي للأفعوانيات فرصة رائعة للضيوف من العائلات والأصدقاء للاستمتاع بالتجارب الترفيهية المميزة المستوحاة من سباقات الفورمولا واحد. وقد رسخت عالم فيراري أبوظبي مكانتها كوجهة مفضلة للعائلات والمسافرين عاماً بعد عام بفضل ألعابها التي حققت العديد من الأرقام القياسية، ومرافقها المليئة بالمرح والتشويق".

وستتوفر للضيوف بهذه المناسبة تشكيلة متنوعة من التذكارات الجميلة في متجر الهدايا لتذكرهم بالأوقات الجميلة التي أمضوها خلال هذا اليوم الذي يزخر بالحيوية والمرح. وستتمكن العائلات والضيوف من توثيق هذه اللحظات بالتقاط الصور الجميلة مع الديكورات المميزة، والتألق كالأبطال والتقاط الصور مع الكأس على المنصة في منطقة "فورمولا روسا". ولعشاق الحلويات نصيبهم مع أصناف الكوكيز بتصاميمها المستوحاة من الأفعوانية الأسرع في العالم. كما ستتاح للضيوف خلال هذا اليوم فرصة لقاء الشخصيات المفضلة لديهم وسيحصل عشاق السرعة على شهادة خاصة عند مشاركتهم في لعبة "فورمولا روسا".

وتضم عالم فيراري أبوظبي باقة مميزة من الألعاب الحماسية وتجارب الترفيه العائلية والمأكولات الإيطالية، إضافة إلى أكبر متجر تجزئة لعلامة فيراري على مستوى العالم. وسيجد الضيوف الكثير من الخيارات للاستمتاع بيوم ترفيهي مليء بالفرح والبهجة بدايةً من سباقات الكارتينج وصولاً إلى ألعاب وتجارب المحاكاة الأكثر تطوراً.