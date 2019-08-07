عروض وحسومات صيفية وتجارب متميزة في كافة أرجاء دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تزامناً مع فترة العطلات الصيفية ووصول درجات الحرارة إلى ذروتها، توفر "دبي للتجزئة"، الشركة المسؤولة عن إدارة قطاع التجزئة في "دبي القابضة"، لسكان دبي مجموعة واسعة للغاية من الخيارات والتجارب المتميزة التي تضمن لهم قضاء أروع الأوقات خلال موسم الصيف، وتريحهم من عناء البحث مطولاً لإيجاد الخيارات الملائمة، حيث تقدم "دبي للتجزئة" تشكيلة استثنائية من العروض المتميزة التي تضمن تلبية أذواق وتطلعات كافة أفراد العائلة على اختلافها، وتغطي عروض الترفيه معظم أرجاء المدينة انطلاقاً من (جي بي أر) وسوق مدينة جميرا، ومنطقة الخليج التجاري، و’مجمع أبراج الإمارات‘ وصولاً إلى مجمعات مدن ورمرام السكنية.

وتتيح هذه المجموعة الواسعة من العروض لسكان دبي الوصول إلى كافة الأنشطة والوجهات المفضلة لديهم، سواء كانوا راغبين بالحفاظ على لياقتهم، أو قضاء أروع التجارب العائلية، أو حتى اختبار أصناف مأكولات جديدة أو العناية بصحة أسنانهم، مع إمكانية الاستفادة من عدد كبير من الحسومات المتميزة.

ونستعرض فيما يلي العروض الـ20 الأبرز في دبي:

سوق مدينة جميرا:

• المطاعم:

o يُوفر مطعم ’تريدر فيكس‘ في سوق مدينة جميرا لسكان دبي الملاذ الامثل من حر الصيف. إذ يقدم لهم أجواءً وتجارب استثنائية مستوحاة من شواطئ الكاريبي المشمسة، والتي تكتمل روعتها مع ديكوراته ذات الطابع الاستوائي، والأنغام الموسيقية العذبة التي تقدمها فرقة العازفين الكوبية. هذا وتشتمل عروض المطعم الصيفية على عرض الساعة السعيدة مع حسم بقيمة 50% على مجموعة مختارة من الأطعمة والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى دروس مجانية لتعليم رقص السالسا خلال أمسيات ’سالسيرو‘ التي تُقام بصورة نصف أسبوعية، ليتيح بذلك ’تريدر فيكس‘ لزواره اختبار أروع التجارب الكاريبية الأصيلة والنابضة بالحيوية.

التفاصيل: عروض موسيقية حية للفرقة للكوبية يومياً ابتداءً من الساعة 9:30 مساءً، عرض الساعة السعيدة يومياً من الساعة 6 حتى 8 مساءً (خلال أيام الأسبوع) ومن الساعة 5 حتى 8 مساءً (خلال عطلة نهاية الأسبوع)؛ أمسيات ’سالسيرو‘ أيام الأربعاء والأحد ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً لدى لاونج ’تريدر فيكس‘. يقع المطعم في سوق مدينة جميرا.

• المجوهرات:

o تُقدم سلسلة متاجر التجزئة الفاخرة ’لا ماركيز‘ حسماً بقيمة 30% على تشكيلة مجوهرات ’جو‘ (je)، والتي تضم مجموعة فريدة من إكسسوارات المجوهرات المتميزة التي تحاكي مظهر مجوهرات السوليتير التقليدية، وتشتمل على خيارات واسعة من الخواتم والأساور والقلادات مع لمسات من القطع الدائرية الزمردية.

التفاصيل: لا يمكن الاستفادة من العرض على أي من السلع التي تخضع لأي عروض أو خضومات أخرى مقدمة من المتجر، كما لايمكن الاستفادة من العرض عن استخدام قسائم الخصم ، أو بطاقات الهدايا المجانية. يسري العرض لغاية 31 أغسطس 2019 ، حصريًا في سوق مدينة جميرا

• عروض مخصصة للأطفال:

o يمكن للأهالي الراغبين بتقديم أفضل الهدايا لأطفالهم التوجه إلى متجر مركز التعليم المبكر خلال موسم الصيف الحالي، والاستفادة من حسومات تصل إلى 75%. ويحتضن متجر الألعاب مجموعة واسعة من الهدايا الفريدة من نوعها، والتي تتنوع من ألعاب الرضّع وبيوت الدمى، والألعاب الخشبية من إنتاج أرقى العلامات التجارية العالمية.

التفاصيل: حسومات 30- 75% على مجموعة مختارة من المنتجات، ولغاية 3 أغسطس 2019. يقع المتجر في سوق مدينة جميرا.

(جي بي أر):

• المطاعم:

o يُقدم ’ذي آيس فاكتوري‘ عرضاً يتيح للعملاء شراء أحد أكواز الآيس كريم العادية أو أكواب الآيس كريم الكبيرة، والحصول على واحد آخر مجاناً. كما يسري العرض أيضاً على كافة مشروبات القهوة الباردة.

التفاصيل: كوز مع كرة آيس كريم واحدة: 20 درهم إماراتي؛ كوب آيس كريم كبير: 25 درهم إماراتي؛ قهوة مثلجة: 15 درهم إماراتي؛ مشروبات مثلجة لاتيه أو كابوتشينو أو موكا: 20 درهم إماراتي. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2019. يقع المتجر في ’جميرا بيتش ريزيدنس‘، ’ذا ووك‘ - بحر.

o يدعو مطعم ’مايتي كوينز‘، المتخصص بأطباق الشواء النيويوركية، محبي اللحوم لقضاء أروع الاوقات ضمن أجوائه العصرية المريحة، والاستفادة مع عرض وجبتين بسعر وجبة واحدة على أطباق شرائح اللحم المشوية، والمحضرة باستخدام أجود أنواع اللحوم المدخنة ببطء على نار أخشاب البلوط والتفاح والكرز.

التفاصيل: طبق شريحة لحم الصدر المفردة/ المدخنة مع طبق جانبي من اختيار العملاء لقاء 75 درهم إماراتي. يسري العرض لغاية 15 سبتمبر 2019. يقع المطعم في ’جميرا بيتش ريزيدنس‘، ’ذا ووك‘ - رمال.

• العناية بالجمال:

o يمكن للسيدات الراغبات باستغلال موسم الصيف للعناية بجمالهن بالصورة الأمثل، التوجه إلى مركز تجميل وسبا ’بيل فيم‘، والاستفادة من عروضه المتميزة على علاجات العناية بالجمال. ويتيح المركز طيفاً واسعاً من الخيارات، إذ يتسنى للسيدات الاستمتاع بعلاج التنعيم العميق للشعر (علاج بوتوكس الشعر/ أمازون كيراتين)، والحصول على جلسة مجانية لطلاء أظافر اليدين والقدمين؛ أو علاج التقشير العميق للوجه والجسم (حمام مغربي مع علاج تقشير الوجه وإزالة السموم)، مع جلسة مجانية لطلاء أظافر اليدين والقدمين. وبالإضافة لذلك، يمكن للزائرات الاستفادة من حسم بقيمة 30% على علاجات العناية بالرموش والأظافر.

التفاصيل: علاج التقشير العميق للوجه والجسم: 375 درهم إماراتي؛ علاجات العناية بالرموش/ الأظافر: 660 درهم إماراتي؛ علاج التنعيم العميق للشعر بأسعار تبدأ من 1,700 درهم إماراتي. يسري العرض لغاية 31 اغسطس 2019. يقع المركز في ’جميرا بيتش ريزيدنس‘، ’ذا ووك‘.

o تُقدم عيادة ’دنت كير‘ لسكان دبي علاجات شاملة لتقويم الأسنان يُقدمها فريق من الأطباء الأخصائيين الذين يملكون خبرة لأكثر من 30 عاماً، مع فرصة الاستفادة من حسومات تصل حتى 60% على مختلف العلاجات.

التفاصيل: تبدأ الأسعار من 8,500 درهم إماراتي. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2019. تقع العيادة في ’جميرا بيتش ريزيدنس‘، صدف 2، طابق ’بلازا‘

• عروض مخصصة للأطفال:

o تُوفر حضانة ’سفاري‘ للأحبة الأطفال خلال موسم الصيف الحالي مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من عوالم الأبطال الخارقين على مدار 6 أسابيع، لتُشكل الخيار الأمثل للأهالي الراغبين بالمحافظة على حيوية ونشاط أطفالهم خلال العطلة الصيفية. وتضم الحضانة العديد من المرافق بما في ذلك مساحة داخلية فسيحة مع نادٍ رياضي مزود بعوارض وأعمدة وحلقات ومنصات قفز، والمصممة جميعها لتلائم الأطفال وتعزز نموهم الجسدي ومهاراتهم الحركية. هذا ويحظى الأهالي بحسم بقيمة 10% عند تسجيل أطفالهم لفترة أسبوعين أو أكثر ضمن البرنامج.

التفاصيل: من الساعة 8 صباحاً حتى 1 بعد الظهر: 720 درهم إماراتي؛ من الساعة 8 صباحاً حتى 3 بعد الظهر: 810 درهم إماراتي؛ من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً: 900 درهم إماراتي. تقع الحضانة في (جي بي أر) رمال، طابق ’بلازا‘



مجمع أبراج الإمارات (داون تاون):

• الصحة واللياقة البدنية:

يُقدم مركز ’كرايو‘ في منطقة ’أبراج الإمارات‘ تشكيلة واسعة من الجلسات القائمة على علم العلاج بالتبريد، والتي يتم خلالها تعريض الجسم إلى درجات حرارة منخفضة تصل حتى -140 درجة مئوية، ما يساعد على تعزيز خسارة الوزن والعافية بشكل عام، وتحسين المزاج وجودة النوم. وخلال موسم الصيف الحالي، تقدم العيادة حسومات بقيمة 30% على مجموعة مختارة من الجلسات الفردية، بما فيها علاجات الجسم الشاملة، وجلسات العلاج الموضعية، علاجات التخسيس مع خيارات تنظيف البشرة المختلفة للاختيار من بينها.

التفاصيل: 208 درهم إماراتي للجلسة الواحدة. كما يمكنكم الآن شراء عروض الخدمات لغاية 31 أغسطس

و استخدامها في وقت لاحق لغاية 31 ديسمبر في مجمع ابراج الإمارات.

o يُقدم ’تاليس فيتنس‘ لعشاق الرياضة عرضاً استثنائياً يتيح لهم الاستفادة من شهر تسجيل مجاني عند شراء العضوية السنوية، بالإضافة إلى عدة حسومات أخرى ضمن مجموعة من متاجر التجزئة والمطاعم والفندق في ’مجمع أبراج الإمارات‘. هذا وينطوي ’تاليس فيتنس‘ على آلات وتجهيزات رياضية متكاملة، كما يُقدم عدداً من خيارات الصفوف الجماعية والفردية، بالإضافة إلى دخول مجاني إلى حوض السباحة.

التفاصيل: تبلغ تكلفة العضوية السنوية 5,094 درهم إماراتي، كما تتوفر العضوية المرنة مقابل رسوم شهرية قدرها 499 درهم إماراتي ويسري العرض لغاية 30 يوليو 2019. يقع النادي في ’جميرا أبراج الإمارات‘.

• عروض مخصصة للأطفال:

o أطلقت حضانة المستقبل ’أورا‘ مخيمها الصيفي المخصص للأطفال بأعمار بين 1 حتى 4 سنوات، والذي يشمل خيارات حضور لنصف يوم أو ليوم كامل، إلى جانب برنامج مأكولات إضافي. ويمكن شراء الباقات اليومية أو الأسبوعية بشكل منفصل.

التفاصيل: الحضور لنصف يوم (من الساعة 8:30 صباحاً حتى 1 بعد الظهر): 250 درهم إماراتي؛ الحضور ليوم كامل (من الساعة 8:30 صباحاً حتى 6 مساءً): 350 درهم إماراتي؛ الحضور لنصف يوم لمدة أسبوع: 850 درهم إماراتي؛ الحضور ليوم كامل لمدة أسبوع: 1320 درهم إماراتي. ويمكن شراء برنامج المأكولات الإضافي بأسعار تبدأ من 33 درهم إماراتي، مضافاً لها ضريبة القيمة المضافة لحضور نصف يوم. تقع الحضانة في مجمع أبراج الإمارات‘.

باي أفينيو وباي سكوير في منطقة الخليج التجاري:

• المطاعم:

o يُقدم المقهى الإيطالي ’اتيباسي‘ لسكان دبي تشكيلة استثنائية من وجبات الفطور والغداء والعشاء، إلى جانب المشروبات الساخنة والباردة، وأصناف الشوربة، بالإضافة إلى قائمة عشاء لشخصين أو لـ4 أشخاص.

التفاصيل: تُقدم وجبات الفطور والغداء لقاء 39 درهم إماراتي؛ قائمة عشاء لشخصين لقاء 99 درهم إماراتي؛ قائمة عشاء لـ4 أشخاص لقاء 120 درهم إماراتي. يقع المقهى في ’باي أفينيو‘.

o يُقدم مطعم ’تاكادو‘ المكسيكي المتميز عرضاً استثنائياً للأحبة الأطفال خلال موسم الصيف الحالي. فعند طلب أحد الأطباق الرئيسية من قائمة الطعام، يحصل الأطفال على طبق رئيسي مجاني من قائمة الطعام الخاصة بالأطفال.

التفاصيل: يشمل العرض كافة الأطباق الرئيسية، ويسري لغاية 31 أغسطس. يقع المطعم في ’باي أفينيو‘.

• العناية بالجمال:

o يُقدم مركز ’تيبس آند توز‘ للسيدات مجموعة من أرقى جلسات العناية وطلاء أظافر اليدين والقدمين، كما يتيح لهن الاستمتاع بأفضل تجارب الاسترخاء مع جلسة تدليك مجانية بالأحجار الكريمة لمدة 30 دقيقة.

التفاصيل: تدليك بالأحجار الكريمة لليدين أو القدمين: 210 درهم إماراتي؛ تدليك بالأحجار الكريمة لليدين والقدمين: 260 درهم إماراتي. يسري العرض من 1 لغاية 31 أغسطس لكل مواقع تيبس آند توز. يقع المركز في ’باي أفينيو‘.

o أما بالنسبة للرجال الباحثين عن العناية بأناقتهم ومظهرهم، فبإمكانهم التوجه إلى صالون ’إم آند سام‘ للرجال، والذي يُقدم العديد من العروض المغرية، مع حسم بقيمة 25% عند شراء خدمتين من خدمات الصالون.

التفاصيل: يتضمن العرض علاجات الشعر، والعناية باليدين والقدمين، وعلاجات الوجه. يتوافر العرض من الأحد حتى الأربعاء، ويسري لغاية 31 ديسمبر 2019. يقع الصالون في ’باي أفينيو‘.

• الصحة واللياقة البدنية:

o أطلق مركز ’جولد بوكس‘، التابع لعلامة ’كروس فيت‘ الشهيرة، برنامج عضوية صيفي لمدة شهرين ليلائم تطلعات سكان دبي الراغبين باستغلال عطلة الصيف لتعزيز لياقتهم البدنية. ويوفر برنامج العضوية أيضاً وصولاً غير محدود إلى نادي ’جولد بوكس‘ الرياضي في منطقة القوز.

التفاصيل: تبلغ تكلفة برنامج العضوية لشهرين 1499 درهم إماراتي. يسري العرض حالياً. يقع المركز في ’باي سكوير‘.

• عروض مخصصة للأطفال:

o بعد تحويل أجوائه إلى شاطئ داخلي متميز، يُقدم مركز ’هامنج بيرد‘ للتعليم المبكر مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، بالإضافة إلى خدمات العناية بالأطفال على مدار الساعة. ويطلق المركز أنماطاً مختلفة من المخيمات بشكل أسبوعي، والتي تتمحور جميعها حول أجواء الحيوية والنشاط والمرح المميزة لفصل الصيف. بالإضافة لذلك، يدعو المركز كافة أفراد العائلة أيام الخميس للاستمتاع بحفلة مائية صيفية مليئة بالمرح.

التفاصيل: 4 ساعات يومياً ولمدة أسبوع: 600 درهم إماراتي؛ 6 ساعات يومياً ولمدة أسبوع: 1,020 درهم إماراتي؛ 8 ساعات يومياً ولمدة أسبوع: 1,400 درهم إماراتي. يوفر المركز خدماته بساعات مرنة مقابل 60 درهم إماراتي للساعة الواحدة. يسري العرض لغاية 31 أغسطس 2019. يقع المركز في ’باي سكوير‘.

مجمع مُدن ومجمع رمرام، في ’دبي لاند‘:

• المطاعم:

o يُقدم مطعم ’دومينوز‘ الشهير لسكان دبي عرضاً لا مثيل له يتألف من 3 أطباق بيتزا متوسطة الحجم، وطبق دجاج مع شرائح بطاطس ومشروب ’بيبسي‘ بحجم 2.25 ليتر لقاء 99 درهم إماراتي.

التفاصيل: تبلغ تكلفة وجبة الصيف التوفيرية 99 درهم إماراتي. يسري العرض لغاية 31 أغسطس 2019. يقع المطعم في مجمّع رمرام السكني.

• عروض مخصصة للأطفال:

o انطلاقاً من فلسفته القائمة على دمج اللعب مع التعليم، يتيح مركز ’توترينج كلوب‘ للأطفال بأعمار 6 حتى 18 عاماً فرصة مميزة للاستفادة من العطلة الصيفية وتنمية مهاراتهم في القراءة والكتابة والرياضيات. ويمكن للأهالي اختيار الباقات الأسبوعية أو الشهرية، والاستفادة من حسم بقيمة 30%.

التفاصيل: تُقام الصفوف الدراسية على مدار 5 أيام أسبوعياً. الباقة الأسبوعية: 1,050 درهم إماراتي؛ الباقة الشهرية: 3,500 درهم إماراتي. يسري العرض لغاية 1 سبتمبر 2019. يقع المطعم في مجمّع مُدن السكني.

شروق، منطقة "مردف":

• الصحة واللياقة البدنية:

o يدعو نادي ’تكنو فتنس‘ هواة الصحة واللياقة البدنية بدبي للاستفادة من باقات العروض الاستثنائية الي يقدمها، والتي تشمل تسجيلاً لشهر واحد والحصول على شهر إضافي مجاناً، وتسجيلاً لمدة شهرين والحصول على 3 أشهر مجاناً، والتسجيل لمدة 3 أشهر والحصول على 4 أشهر مجاناً. وتتضمن هذه الباقات اثنتين من جلسات التدريب الشخصية. كما يوفر النادي أيضاً حسومات للطلاب والأساتذة، وحاملي بعض البطاقات.

التفاصيل: تسجيل لشهر واحد + شهر واحد مجاناً: 604 درهم إماراتي؛ تسجيل لشهرين + 3 أشهر مجاناً: 1208 درهم إماراتي؛ تسجيل لـ3 أشهر + 4 أشهر مجاناً: 1574 درهم إماراتي. حسم بنسبة 50% لحاملي بطاقات "إسعاد" و"السعادة" وطلاب المدارس؛ حسم بنسبة 40% لأساتذة المدارس وحاملي بطاقة ’طيران الإمارات‘ البلاتينية. يسري العرض لغاية 31 أغسطس 2019. يقع النادي في مجمّع مُدن السكني.