حملة "صيف أبوظبي" تقدم تجارب متميزة للاستمتاع بالأيام الأخيرة من الصيف

المصدر: أبو ظبي - الإمارات اليوم



لا يزال بإمكان زوار أبوظبي والمقيمين فيها الاستفادة من العروض الصيفية الاستثنائية مع اقتراب حملة #صيف أبوظبي، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، على الانتهاء.

وتعد أبوظبي المكان الأمثل للإستمتاع بالصيف ونشاطاته المميزة، بفضل العروض الترويجية التي توفرها حملة #صيف أبوظبي مع مجموعة متنوعة من الأنشطة الرائعة للعائلات والأصدقاء والمقيمين والزوار. وتوفر العروض صفقات استثنائية في الفنادق والمعالم السياحية وأماكن الترفيه والمطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة عبر مناطق العاصمة.

وقال سعيد السعيد ، مدير التسويق للوجهات في دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي: "تعتبر أبو ظبي مدينة نابضة بالحياة ولديها الكثير لتقدمه، من هنا فإننا ندعو الجميع للتعرف على هذه الوجهة المتكاملة بأفضل طريقة ممكنة. تقدم العاصمة تجارب متنوعة في مجال الفنون والثقافة والطعام الفاخر والإقامة في الفنادق، لجميع المقيمين والزوار. وإذا كنتم من محبي الاستمتاع بالنشاطات الصيفية المتنوعة، فلا بد من زيارة الوجهات المختلفة والاستمتاع بفعاليات #صيف أبوظبي قبل فوات الأوان."

وتوفر أبوظبي وسائل مختلفة لمنح المتعة والترفيه للزوار والمقيمين بدءاً من مراكز التسوق وصولاً إلى المنتزهات الترفيهية. ويبدأ النشاط الصيفي في جزيرة ياس للعائلات والباحثين عن المتعة، وتوفر جزيرة ياس، المركز الرئيسي للترفيه بالعاصمة، نشاطات مجانية للأطفال في فصل الصيف، ما يعني أنه يمكن للزوار الاستمتاع بالفعاليات المليئة بالإثارة في عالم فيراري أبوظبي، أو أهم المنتزهات المائية العالمية في ياس ووتر وورلد، أو تجربة الأجواء الغامرة كركوب الخيل، وزيارة المعارض، ومعالم الجذب السياحي في وارنر بروذرز وورلد أبو ظبي.

ولمزيد من الاسترخاء، تعتبر أبوظبي المكان المثالي للاعبي الغولف بفضل الدورات الرائعة والعروض المميزة للضيوف خلال الصيف. ويشمل ذلك عرض "9 قبل 9" الشهير في نادي شاطئ السعديات للغولف، والذي يسمح للضيوف بالاستمتاع باللعب في وقت مبكر، عبر تمكينهم من استخدام 9 فتحات قبل الساعة 9 صباحاً، مع بوفيه إفطار لبدء اليوم على نحو مميز. كما يلبي روتانا بيتش خدمات لاعبي الغولف المتحمسين من خلال باقة Golf Escape، للاسترخاء والتخلص من أعباء الحياة اليومية، يشمل Golf Escape بوفيه إفطار و 18 حفرة مجانية إضافة إلى النقل إلى ملعب الغولف.

وتقدم مراكز التسوق المشاركة عروض وصفقات صيفية استثنائية في #صيف أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لزوار المراكز التجارية المشمولة في العروض الترويجية لهذا الصيف الاستمتاع بفرصة الفوز عبر سحوبات جوائز أسبوعية مذهلة ونهاية الموسم. ولمنح الأطفال فرصة ترفيهية مميزة خلال العطلة المدرسية، يمكن زيارة مخيم المكتبة الصيفي، للمشاركة في برنامج تعليمي وترفيهي يرتكز على موضوع "عندما أكبر".