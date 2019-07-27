قزي: دبي تشهد تنوعاً هائلاً في المنتج السياحي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



قال المدير العام لمنتجع وسبا نيكي بيتش دبي، حنا قزّي، ان إمارة دبي تشهد تنوعاً هائلاً في المنتج السياحي خلال الصيف في حين يواصل الزوار تدفقهم اليها لقضاء العطلات والتسوق وأستشكاف الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة .

واشار قزي الى زيادة معدلات الإشغال في المنتجع بنسبة 85٪ خلال أيام الأسبوع، ونحو 100٪ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: "سواءً أكنت تبحث عن إجازة لشخص واحد، عطلة عائلية أو إجازة خاصة لزوجين، فإن المنتجع هو الملاذ الساحلي الذي يمكن للجميع الاستمتاع به".

وقال: "سنواصل النمو في زيادة معدلات الاشغال حتى نهاية الموسم، خاصةً بوجود المنافسة المتزايدة من حولنا، حيث احتل المنتجع المرتبة التاسعة على سلم تقييمات (تريب أدفايزر) من بين 630 فندقا في دبي".

وأضاف ان المنتجع، الوجهة العصرية المستوحاة من علامة زن العالمية الشهيرة في جميرا، يوفر لزواره باقات الإقامة والاستمتاع بالمناسبات الخاصة، التي تضمّ حزمة من البرامج السياحية والترفيهية .

وتشمل هذه الباقات قضاء يوم كامل في الاسترخاء على شاطئ البحر أو بجانب المسبح، أو الاستمتاع بخصوصية عالية في فيلات المسبح أو الأجنحة الراقية، ومن أجل المزيد من المتعة على الشاطئ في منتصف الأسبوع، يستضيف المنتجع يوم السيدات كل ثلاثاء مع عروض حصرية وموسيقى الدي جي الحيّة.