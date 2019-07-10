مجموعة فنادق سيتي ماكس تفتتح طابق حصري للسيدات

المصدر: دبي - الامارات اليوم

احتفلت مجموعة فنادق "سيتي ماكس"، العلامة الفندقية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بالافتتاح الرسمي لفندق "سيتي ماكس البرشاء"، الذي يشكل الإضافة الأحدث إلى محفظة المجموعة، ويعتبر فندقها الثاني في منطقة البرشاء والخامس على مستوى دولة الإمارات ، ويأتي هذا الافتتاح عقب الافتتاح الناجح لفندق "سيتي ماكس رأس الخيمة" في نوفمبر نهاية العام الماضي، ليثري محفظة العلامة إلى خمسة فنادق في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى فندق العلامة السادس في مدينة أسوان المصرية.

وعلى هامش حفل الافتتاح تحدث الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى فنادق "سيتي ماكس" علي شريف، عن أهم ما يميز الفندق الجديد، وعن خطة التوسع الاستراتيجة التي تنتهجها فنادق سيتي ماكس في الإمارات والخارج، وقال: " نشعر بالفخر والسعادة اليوم لافتتاح الفندق الثاني لفنادق سيتي ماكس في منطقة البرشاء في دبي ، وقد اخترنا منطقة البرشاء تحديداً لافتتاح الفندق الجديد، نظراً للنجاح الذي حققه فندق "سيتي ماكس البرشاء آت ذا مول" القريب من مول الإمارات على مدى السنوات الماضية، ولأن منطقة البرشاء تعتبر من أهم المناطق الحيوية في دبي في قلب مناطق الأعمال، وهي قريبة من مطارات دبي وشارع الشيخ زايد، وعلى بعد دقائق معدودة من ’مول الإمارات‘ الذي يحتضن مجموعة من أهم المتاجر ووجهات الترفيه مثل ’سكي دبي‘ وغيرها، مما يلبي كافة احتياجات مسافري الأعمال والترفيه، ممن ينشدون إقامة تجمع بين وسائل الراحة التي نوفرها، والأجواء الدافئة لفنادق البوتيك".

وأضاف: " يضم الفندق الجديد 120 غرفة تتميز بمساحات كبيرة قياساً بغرف الفنادق الأخرى، والتي تم تجهيزها بمجموعة من المرافق الداخلية التي تلبي كافة احتياجات المسافرين، ومن أهم ما يميز الفندق الجديد احتضانه لطابق حصري مخصص للسيدات فقط، والذي تعتبر خياراً نموذجياً للمسافرات الباحثات عن أعلى مستويات الخصوصية، وذلك استجابة لما تشهده سوق الضيافة مؤخراً من طلب متنامٍ على الحجوزات الخاصة بالنساء حصراً للأفراد والمجموعات، ويضم الفندق أيضاً ثلاثة منافذ للأطعمة والمشروبات هي "ذا ستاج" و"سيتي كافيه" و"لافازا" "

وحول خطط التوسع الاستراتيجي لفنادق سيتي ماكس، قال علي: أطلقنا خلال نوفمبر العام الماضي ، فندق سيتي ماكس رأس الخيمة ،والذي بدأ منذ افتتاحه في اليوم الأول باستقبال عدد كبير من الضيوف حتى وصل الإشغال إلى كامل العدد خلال الربع الأول من العام الحالي، متفوقاً بذلك على العديد من الفنادق ذات الخمس نجوم في رأس الخيمة، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن تصنيف موقع بوكينع دوت كوم، ويسرني الإعلان عن التحضير لافتتاح فندق سيتي ماكس بيزنس باي قريباً، والذي يضم 361 غرفة وجناح والعديد من قاعات الأعمال، وسوف يستقطب مسافري الأعمال والترفيه حيث يحتوي على مطاعم كبيرة المساحات وحديقة مكيفة ومنتجع صحي متكامل، ونحن نخطط للتوسع أكثر في دولة الإمارات ولدينا استراتيجية مدروسة في عملنا، وسوف تصل عدد غرف فنادق سيتي ماكس في الإمارات إلى 2000 غرفة مع حلول معرض أكسبو العالمي 2020 في دبي، وكما نخطط لافتتاح فنادق جديدة في المملكة العربية السعودية ومصر، ونحرص كل عام على المشاركة في أكثر من 20 معرضاً سياحياً عالمياً داخل وخارج الدولة ، وتستقبل فنادق سيتي ماكس الضيوف من كافة أنحاء العالم، وخاصة المسافرين من آسيا وأوروبا وروسيا، ونحن نولي ضيوفنا خدمات مميزة ونركز على خدمات الأطعمة والمشروبات لاستقطاب السياحة الداخلية أيضاً، ونهدف من خلال خططنا التسويقية وعروضنا لجذب كافة فئات المسافرين من جميع أنحاء العالم".