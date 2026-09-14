«visitBerlin» تشارك في «سوق السفر العربي».. وتؤكد أهمية السوق الخليجية

أكدت العاصمة الألمانية برلين مجدداً التزامها طويل الأمد تجاه المسافرين وشركاء قطاع السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مشاركة هيئة السياحة في برلين «visitBerlin» في معرض سوق السفر العربي في دبي، معربة عن أمل قطاع السياحة في العاصمة الألمانية، أن تضيف «طيران الإمارات» برلين يوماً ما إلى شبكة وجهاتها العالمية.

وأفاد بيان، أمس، بأنه على مدى سنوات طويلة، فقد حافظت هيئة السياحة في برلين على حضور نشط في المنطقة، وعملت بشكل وثيق مع شركات السياحة والسفر وشركات الطيران ووسائل الإعلام ومختلف الشركاء في المنطقة، بهدف تعزيز مكانة العاصمة الألمانية برلين كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الحضرية في أوروبا.

وأوضحت الهيئة أن مشاركتها تعكس الأهمية التي توليها العاصمة الألمانية لدول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها سوقاً سياحية مهمة على المدى الطويل، إذ أظهر المسافرون القادمون من دول الخليج، على مدى السنوات، اهتماماً خاصاً بما تتميز به برلين من مزيج يجمع بين الثقافة ونمط الحياة العصري والتسوق، والتجارب العائلية والخدمات الطبية، إضافة إلى المجموعة الواسعة من الفنادق عالية المستوى والشقق الفندقية التي توفرها المدينة.

وذكرت هيئة السياحة في برلين أن الربط الجوي الجيد يلعب دوراً أساسياً في تعزيز العلاقات السياحية والاقتصادية بين برلين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت: «تتطلع برلين إلى رؤية مزيد من الرحلات الجوية المباشرة مع منطقة الخليج خلال السنوات المقبلة، كما يأمل قطاع السياحة في العاصمة الألمانية، على وجه الخصوص، أن تضيف (طيران الإمارات) برلين يوماً ما إلى شبكة وجهاتها العالمية، بما يوفر رابطاً مباشراً إضافياً بين دبي والعاصمة الألمانية».

وقال مدير إدارة الأسواق والمسؤول عن علاقات الأسواق والإعلام في الشرق الأوسط لدى «visitBerlin»، رالف أوستندورف: «تعد منطقة الخليج سوقاً مهمة لبرلين منذ سنوات طويلة، ومشاركتنا في معرض سوق السفر العربي تمثل رسالة واضحة بأننا مستمرون في التزامنا تجاه المنطقة وشركائنا في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن العلاقات طويلة الأمد تكتسب أهمية خاصة في قطاع السياحة، ونريد للمسافرين وشركائنا في الخليج أن يعرفوا أن برلين تقدر أهمية هذه السوق، وأننا سنواصل حضورنا ونشاطنا فيها».

وأضاف: «الربط الجوي القوي عنصر أساسي لتطوير الحركة السياحية بين برلين ومنطقة الخليج. فكل خط جوي إضافي يجعل الوصول إلى برلين أسهل بالنسبة للمسافرين من المنطقة. وبالتأكيد سنكون سعداء برؤية مزيد من الرحلات المباشرة في المستقبل، ونأمل أن نرى يوماً ما (طيران الإمارات) تربط دبي وبرلين بشكل مباشر».

واختتم أوستندورف قائلاً: «التزامنا تجاه منطقة الخليج لا يرتبط بموسم واحد أو معرض واحد. نحن ننظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها شريكاً طويل الأمد لبرلين، وسنواصل الاستثمار في هذه العلاقات والعمل بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة، وسنحرص على أن تحافظ برلين على حضورها ومكانتها كوجهة مهمة وجذابة للمسافرين من دول الخليج».