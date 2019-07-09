المراكز التجارية التابعة للدار العقارية تشارك في موسم عروض صيف أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت المراكز التجارية التابعة لشركة الدار العقارية عن انطلاق موسم الحسومات الصيفية في ياس مول والمول في المركز التجاري العالمي في أبوظبي، والجيمي مول ورمال مول في العين، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي التي تنظم فعالية مكافآت موسم عروض صيف أبوظبي في المراكز التجارية في العاصمة.

وقد أطلقت الدار جملة من التخفيضات والعروض والحزم الترويجية في مراكزها التجارية الأربعة، والتي تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز المذهلة، بما في ذلك شقة بقيمة مليون درهم على الواجهة المائية لمشروع "وترز أج" في قلب جزيرة ياس.

وسيحظى سكان أبوظبي وزوارها بفرصة الحصول على حسومات حصرية في أكثر من 800 متجر ضمن المراكز التجارية الأربعة لغاية يوم 3 أغسطس المقبل، حيث ستتاح للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم وأكثر فرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بواحدة من 6 قسائم شرائية بقيمة 20 ألف درهم في كل واحد من تلك المراكز التجارية، كما يحظى المتسوقون بفرصة الدخول في السحب للفوز بالجائزة الكبرى والمتمثلة بشقة على الواجهة المائية في مشروع "وترز أج" والبالغة قيمتها مليون درهم. وتقدم المراكز التجارية الأربعة باقةً متنوعة من الفعاليات الترفيهية وخيارات تناول الطعام الملائمة لجميع أفراد العائلة بعيداً عن حر الصيف.

وسيحظى فائز محظوظ بفرصة تجربة أرقى معايير العيش العصري في شقة جديدة في مشروع "وترز أج" والذي تطوره شركة "الدار العقارية" على جزيرة ياس بأبوظبي.

ويتخذ مشروع "وترز أج" موقعاً مميزاً في قلب جزيرة ياس مع إطلالة ساحرة على مرسى ياس، وعلى بعد دقائق معدودة عن وجهات الجذب الرئيسية للجزيرة.

ويوفر المشروع الذي يمتاز بإطلالته البحرية الساحرة على قناة مائية، مجموعة واسعة من الشقق العصرية التي تتراوح بين شقق الاستديو الأنيقة إلى الشقق الرحبة المكونة من 3 غرف نوم، كما سيضم المشروع ممشىً خاص على طول 800 متر، مع مسارٍ خشبيٍ رائع بمحاذاة مياه البحر، حيث تنتشر المقاهي والمطاعم والمتاجر على امتداه. وسيضم المشروع كذلك مجموعة من الحدائق الوارفة، والصالات الرياضية المجهزة بالكامل، وأحواض السباحة، والمسارات المخصصة للجري بمحاذاة القناة المائية.

وعلاوةً على الباقة الواسعة من مرافق أنماط الحياة والمواقع الترفيهية التي يحتضنها، يوفر مشروع "وترز أج" لقاطنيه مجموعة واسعة من أشهر الوجهات الترفيهية على مستوى العالم في جزيرة ياس والتي تشمل "عالم فيراري أبوظبي"، و"ياس ووتر وورلد"، و"عالم وارنر براذرز أبوظبي"، إلى جانب مدينة "سي وورلد أبوظبي" التي سيتم افتتاحها قريباً، وتشكل جزيرة ياس كذلك مقراً لعددٍ من أرقى وجهات الجذب وأماكن التسوّق بما في ذلك، ياس مول، ومرسى ياس، ونادي جولف ياس لينكس أبوظبي، وحلبة مرسى ياس، وشاطئ جزيرة ياس.