فندق ريجنت وميناء بورتو مونتينيغرو يستضيف فعالية SUMMER EXTRAORDINAIRE

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعاون فندق ريجنت مع بورتو مونتينيغرو لإعداد باقة من الفعاليات والنشاطات المشوِّقة لصيف 2019. ومع توفّر رحلات موسمية مباشرة إلى تيفات عبر خطوط فلاي دبي الجوية، تفصلك مسافة 6 ساعات فقط عن الاستمتاع بمجموعة الفعاليات الرائعة التي ستستضيفها قرية بورتو مونتينيغرو الساحلية المتألّقة بيخوتها الفاخرة والواقعة في قلب خليج بوكا.

هل تنشد تمضية عطلة صيفية تزخر بالتجارب الجديدة والمشوِّقة في محيط خلّاب؟ يستقبلك فندق ريجنت وميناء بورتو مونتينيغرو هذا العام بحفاوة قلّ مثيلها! ندعو عشّاق السيارات والموسيقى وذواقة الطعام للانضمام إلى سلسلة فعاليات مبهرة والمشاركة في حدث رياضي خارج عن المألوف ملؤه التشويق ألا وهو افتتاح دورة البولو Polo in the Port الذي ستحتضنه بورتو مونتينيغرو.

سيتسنّى لكل ضيوف ريجنت بورتو مونتينيغرو هذا الصيف الاستفادة من باقة Summer Extraordinaire التي تشمل مزايا فاخرة حصرية بقيمة تبدأ من 349* يورو (1456 درهماً إماراتياً) للّيلة الواحدة في غرفة مزدوجة ديلوكس مع وجبة الفطور. سيتمكّنون أيضاً من قضاء يوم على شاطئ دوبريتش المنعزل الذي لا يمكن الوصول إليه إلا على متن القارب، والتلذّذ بأطباق ثمار البحر في المطعم التقليدي الموجود هناك. سيكون الضيوف على موعد مع تجربة فريدة في ريجنت بول كلوب الحائز على عدّة جوائز، تشمل أسرّة تشمّس وكوكتيلَين مميّزين وإمكانية الاستفادة التامة من سبا ريجنت ووسائل الراحة المتوفّرة في الغرف مجاناً.

لعشّاق الرياضة

باجاني، بوجاتي، فيراري، لامبورغيني، بورشيه، أستون مارتن، جاكوار، إيه إم جي مرسيدس، رولز رويس، ليست هذه إلا بعض العلامات التجارة للسيارات الرائعة التي حجزت لها مكاناً في سباق غامبول 3000 الذي سيُقام في 10 يونيو المقبل. وفي مشهدية لا تضاهى، سيؤوي الميناء باقة من السيارات السريعة التي تنضوي تحت راية بعض أبرز العلامات التجارية العالمية في حدث ستتخلّله سلسلة من العروض الترفيهية الباهرة.

وفي إحدى أرقى الفعاليات الرياضية التي سيشهدها الموسم الصيفي، ستستضيف بورتو مونتينيغرو أول بطولة Polo in the Port بين 2 و4 أغسطس، حيث ستجتمع خيول البولو والمضارب الطويلة ومجموعة لاعبين من المجتمع الراقي للمشاركة في الحدث الافتتاحي في القرية. وسيتمكّن المتفرّجون والزوار من الاستمتاع بالعرض من الصفوف الجانبية المحيطة بالحلبة الجديدة الشاسعة.

لعشّاق الموسيقى

ستجتمع أبرز الأسماء على ساحة موسيقى الجاز الأميركية للمشاركة في مهرجان الجاز Made in New York Jazz Festival في بورتو مونتينيغرو بتاريخ 14 يونيو. وسيتسنّى للضيوف الاستمتاع بباقة مُختارة من موسيقى الجاز والسول التي تجمع ما بين المؤلفات الكلاسيكية والحديثة المعزوفة والمُغنّاة والتي طال انتظارها. لا تدع هذه الفعالية تفوتك!

لعشّاق الطعام

وللاحتفال بموسم الصيف، سيستضيف فندق ريجنت سلسلة فعاليات ومآدب عشاء لضيوف الفندق، نذكر منها عشاءً من إعداد الشيف خوان أمادور الحائز على ثلاث نجوم ميشلان في أواخر شهر أغسطس، وعشاء Captain’s Dinner الذي لا يُفوَّت، وعشاء Candlelit Dinner وعشاء Full Moon Gala Dinner في حديقة الفندق الإيطالية، وأخيراً عشاء Truffle Dinner الذي سيُختَتم به الموسم.

لعشّاق الموضة

بعد النجاح الباهر الذي حصده في عامه الأول، يعود مهرجان الموضة العالمي إلى بورتو مونتينيغرو من 19 إلى 20 يولو مُستضيفاً بعض أشهر المصمّمين العالميين. في العام المنصرم، عُرضت ابتكارات مصمّمين من أمثال الشيخة هند فيصل القاسمي، ولاكوان سميث، وأنطونيو غريمالدي وريناتو باليسترا. وفي هذا العام، سينضمّ إلى هذه الأسماء مصمّمون آخرون سيُعلَن عنهم حصرياً قبل العرض.