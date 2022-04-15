«فولكس واغن» تعلن عن وصول سيارة «غولف R» الجديدة إلى الشرق الأوسط

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فولكس واغن» عن وصول السيارة الرياضية «غولف R» الجديدة كلياً 2022 إلى منطقة الشرق الأوسط، وكشفت عن سعرها الذي يبدأ من 49.709 ألف دولار (180 ألف درهم).

وتأتي السيارة مجهزة بمحرك TSI القوي سعة اثنين لتر بقوة 320 حصاناً، مع نظام التعليق الرياضي ونظام 4MOTION للدفع الكلي للعجلات كأول سيارة من طراز «غولف» تجهز بهذا النظام، الذي يعمل على تعزيز استجابة السيارة وقوة السحب ومستويات الديناميكية، خصوصاً عند المنعطفات، ما يمنح السائق أعلى مستويات التحكم والدقة في التوجيه، وبالتالي الوصول إلى القمة في متعة القيادة.

وقال المدير التنفيذي لشركة «فولكس واغن» الشرق الأوسط، فيكتور دالماو: «(غولف R) الجديدة هي الطراز الأقوى والأعلى أداءً بين سيارات (فولكس واغن)، وتتربع على قمة (مجموعة طرز R)، وقد صُمم هذا الطراز الجديد ليجمع بين السرعة والدقة والقوة كي يستمتع السائق بتجربة استثنائية. نحن متحمسون لإطلاق هذه السيارة في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى فيها السيارات ذات الأداء الفائق بشعبية واسعة».

ومن التجهيزات الخارجية، المرايا الجانبية المطلية بالكروم غير اللامع والإضاءة بشعار R عند فتح أبواب السيارة، مع خفض ارتفاعها بمقدار 20 مم عن سيارة «غولف» العادية.

وتتوافر السيارة بثلاثة خيارات للألوان تشمل: الأزرق لابيز المعدني (وهو لون مخصص حصرياً لطراز R)، وأبيض بيور، وأسود بيرل داكن.

وتشمل خيارات العجلات المتوافرة عجلات «أديلايد» المصنوعة من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة، وعجلات «جيريز» من السبائك المعدنية قياس 18 بوصة، وعجلات «إستوريل» من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة (باللون الأسود مع طبقة لامعة أو باللون الأسود بالكامل).