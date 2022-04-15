إطلاق الجيل الخامس من «رانج روفر».. السعر يبدأ من 503 آلاف درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «لاند روفر» عن إطلاق الجيل الخامس من سيارتها الشهيرة «رانج روفر» بسعر يبدأ من 126 ألف يورو، (503 آلاف درهم).

وقالت الشركة البريطانية: «إن الجيل الخامس من سيارة الأراضي الوعرة يظهر بطول 5.05 أمتار، كما يحافظ على الجينات التصميمية المميزة لسيارة (رانج روفر) الشهيرة، وإنما مع تغيير كبير يظهر في المقصورة الداخلية، التي تبنت مفهوماً رقمياً، مع مزيد من لمحات الفخامة، إضافة إلى توفير سبعة مقاعد للمرة الأولى».

وأضافت: «تتنوّع أنظمة دفع السيارة بين محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجينة لتغطية نطاق قوة يمتد من 250 إلى 530 حصاناً، المترافقة مع معدلات استهلاك وقود بين 8.2 لترات لكل 100 كيلومتر في طرز الديزل، و12.1 لتراً لكل 100 كيلومتر لمحركات البنزين، وتسجيل المعدل الاستهلاك الأدنى في الطرز الهجينة البالغ 0.9 لتر لكل 100 كيلومتر».