لتطوير أدوية بالذكاء الاصطناعي.. أنثروبيك تنشئ مختبراً سرياً للتجارب البيولوجية

أسست شركة أنثروبيك سراً مختبراً لإجراء تجارب بيولوجية عملية في إطار سعيها لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في أبحاث تطوير الأدوية.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين وصفتهما بأنهما مطّلعان قولهما، إنه "في وقت تتزايد فيه المخاوف العامة بشأن الذكاء الاصطناعي، أسست الشركة الناشئة مختبراً للتجارب المعملية في منطقة خليج سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية".

وكانت أنثروبيك أعلنت أنها تسعى إلى تطوير علاجات لأمراض نادرة وأن أبحاثها البيولوجية ‌تجاوزت مرحلة التقييمات الحاسوبية أو ما يعرف باسم (إن سيليكو).

وخلال مقابلة مع الوكالة، الثلاثاء، أكد رئيس علوم الحياة في أنثروبيك، إريك كاودرر-أبرامز، وجود المختبر الحيوي التابع للشركة.

وقال "نعتقد أنه في مجال الأحياء، يظل الاختبار الحاسم، وسيظل كذلك لبعض الوقت، هو التجارب العملية داخل المختبرات. نقوم بذلك بالفعل اليوم، وأظن أن نهجنا لا يختلف عما هو ​متبع في معظم شركات التكنولوجيا الحيوية، إذ يجري جزء من هذا العمل في منشآتنا الخاصة، بينما ينفذ جزء آخر بالتعاون مع ​شركاء خارجيين".