«لوتس» البريطانية تكشف عن «Eletre» الكهربائية بقوة 600 حصان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «لوتس» البريطانية النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة «Eletre»، المنتمية لفئة الطرز الرياضية المتعددة الأغراض «SUV»، والمزوّدة بنظام دفع بمحركين كهربائيين ينتجان معاً قوة 600 حصان. وتدشن «Eletre» حقبة جديدة بتاريخ «لوتس»، التي لطالما اشتهرت منذ تأسيسها قبل 74 عاماً في صناعة السيارات الرياضية الصغيرة والخفيفة الوزن، إذ تعدّ «Eletre» النتاج الأول للشركة البريطانية على صعيد فئة سيارات «الكروس أوفر» الكهربائية بالكامل.

وقالت الشركة البريطانية: «إن السيارة الجديدة، البالغ طولها 5.10 أمتار، مزوّدة بمحركين كهربائيين يستمدان طاقتهما من بطارية بسعة 100 كيلوواط/ ساعة، تكفل للسيارة مدى سير يصل إلى 600 كيلومتر في الشحن الكامل للبطارية، كما يمكن إعادة شحن البطارية من خلال قابس كهربائي».

وأشارت «لوتس» إلى إمكانية الحصول على مدى سير يصل إلى 400 كيلومتر، بمجرد إيصال البطارية بالتيار لمدة 20 دقيقة فقط.

وتتمتع السيارة بتجهيزات وتقنيات متطوّرة للغاية، مثل: المرايا الجانبية الرقمية، وأنظمة استشعار متقدمة «الليدار» المسؤولة عن توفير وظائف القيادة الآلية إلى حد كبير. وتخطط «لوتس» طرح سيارتها الكهربائية «Eletre» الجديدة في الأسواق عام 2023، إلا أنها لم تفصح عن لائحة الأسعار بعد.