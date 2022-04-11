أشهر 4 سيارات صنعها العرب.. بدأت من «رمسيس» المصرية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حفل تاريخ الصناعة العربية بوجود العديد من أسماء السيارات، التي تم صناعتها بأيادٍ عربية، جاءت أولها في خمسينات القرن الماضي، مع «رمسيس» المصرية، التي شكلت الانطلاقة الأولى لكنها لم تستمر، وتلتها في مصر شركة «نصر»، التي قدمت العديد من الطرز في فئات مختلفة، قبل الانتقال إلى صناعة الحافلات والجرارات الزراعية، ليحمل القرن الحالي سطوع علامات تجارية جديدة، منها آسيوياً «شام» السورية.

كما شهدت السوق الإماراتية سطوع نجم شركة «دبليو موتورز»، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها، والتي أطلقت عبر تاريخها طرز سوبر رياضية، تركز في المقام الأول على الرفاهية والسرعة والقوة وجمال التصميم الخارجي، من أشهرها «لايكن هايبر سبورت»، بجانب إتاحة الشركة لمفهوم التصنيع حسب الطلب، كان آخرها تقديمها طراز «غياث»، الذي يعد أذكى دورية مرورية وشرطية في العالم.

للإطلاع على تاريخ صناعة السيارات في البلدان العربية، وأبرز أربعة طرز تمت صناعتها بأيادٍ عربية، يرجى الضغط على هذا الرابط.