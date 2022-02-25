«مرسيدس» تقدم نسخة «AMG» من سيارتها الكهربائية «EQE»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «مرسيدس» الألمانية، عن نسخة «AMG» الرياضية من سيارتها الكهربائية «EQE»، وذلك في طرازي «AMG EQE 43» و«AMG EQE 53».

وقالت الشركة، إن «النسخة (AMG EQE 43) تعتمد على محركين كهربائيين ينتجان معاً قوة 476 حصاناً، على أن تنتج محركات النسخة الأعلى (AMG EQE 53) قوة 626 حصاناً، وعزم دوران أقصى يصل إلى 950 نيوتن/متر».

وتندفع كلتا السيارتين إلى بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقاً من حالة الثبات في غضون 3.3 ثوانٍ، على أن تصل السرعة القصوى في «AMG EQE 43» إلى 210 كيلومترات في الساعة، مقارنة بـ240 كيلومتراً في الساعة كسرعة قصوى للنسخة «AMG EQE 53».

وتستمد المحركات الكهربائية طاقتها، من بطارية «ليثيون أيون» بسعة «90.6 كيلوواط/ساعة»، التي توفر مدى سير يراوح بين 462 و544 كيلومتراً، قبل أن يتم إعادة شحن البطارية.

وتستند كلتا النسختين إلى نظام تعليق هوائي قياسي، بالإضافة إلى تزويد السيارة بمكابح رياضية، من ضمنها خيار المكابح المصنعة من الكربون والسيراميك.

وتشترك نسخة «AMG» مع «EQE» القياسية من حيث تصميم الشاشات اللمسية في لوح القيادة داخل المقصورة الداخلية، إنما مع منح المقصورة مزيداً من اللمسات الرياضية، تبرز مع تصميم جديد لكل من عجلة القيادة والمقاعد.