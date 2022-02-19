بينها بورشه ولامبورغيني وبنتلي.. حريق يلتهم مئات السيارات الفارهة

المصدر: عواصم - متابعات

اندلعت النيران في سفينة شحن ضخمة كانت في طريقها من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وتقل على متنها نحو 3 آلاف سيارة حديثة، وقال تقرير لقناة "الحرة" إن السفينة كان على متنها 3965 مركبة متجهة إلى الولايات المتحدة، من بينها حوالي 1100 سيارة بورشه و189 بنتلي جديدة، وعدد غير معروف من سيارات اللامبورغيني، وهو أمر أكده العديد من المتحدثين الرسميين باسم تلك العلامات التجارية في الولايات المتحدة

واندلعت النيران في السفينة على بعد أكثر من ألف ميل قبالة سواحل البرتغال، في حين جرى إجلاء طاقمها المكون من 22 شخصاً بأمان بواسطة سفن أخرى، بما في ذلك سفن البحرية البرتغالية.

وغادرت سفينة الشحن ميناء إمدن الألماني في 10 فبراير، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء ديفيسفيل بولاية رود آيلاند الأميركية بتاريخ 23 فبراير الحالي.