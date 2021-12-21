نيسان تطرح نسخة جديدة من باترول 2022.. وبسعر يبدأ من 199 ألف درهم

المصدر: دبي-الإمارات اليوم.



كشفت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن نسخة نيسان باترول 2022 التي للاحتفال بالذكرى السبعين لطرحها، ومن خلال محركايها بحجم V6 أو V8، وبسعر يبدأ من 199,000 درهم.

وقالت الشركة أنه تم إطلاق الطراز بحضور مدير العمليات في شركة نيسان موتورز في "إكسبو 2020 دبي" أشواني جوبتا.

وأضافت الشركة في بيان لها أنه "من خلال جمعها بين التراث والفخامة وتعدد الاستخدامات، فقد تمكنت نيسان باترول من الاستحواذ على مكانتها المميزة، بعد أن أصبحت عنصراً أساسياً من حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، لاسيما وأنها تمكنت من إثبات قدرتها على التغلب على أقسى التضاريس برفاهية وراحة غير معهودة".

ويتميز الطراز الجديد عن الإصدارات السابقة بوجود شبكة "في موشن" V-Motion الجديدة، كما تمت إعادة تصميم المصدات وتزويدها بعجلات معدنية محدثة من مقاس 20 بوصة تم قطعها آلياً. يضاف إلى ذلك التصميمات الداخلية الجديدة باللون العنابي للاحتفال بإرث السيارة الذي يمتد 70 عاماً، وإدخال وحدة تحكم مركزية أعيد تصميمها، حيث باتت تتميز بشاشة للمعلومات والترفيه جديدة كلياً من مقاس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام الربط الشبكي اللاسلكي المحسن "أبل كار بلاي" ونظام "أندرويد أوتو".