أودي "Q5" تصل أسواق الإمارات.. سعرها يبدأ من 216 ألف درهم

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم.

أعلنت أودي أبوظبي عن وصول سيارتي أودي Q5 و Q5 Sportback الجديدتان كلياً إلى صالات عرضها في أبوظبي والعين، مشيرة إلى أن السعر سيبدأ من 216 ألف درهم إماراتي.

وقالت أن السياراتين الجديدتين يعملان بتقنية quattro للدفع الرباعي الدائم مع تقنية ultra بمراقبة ظروف القيادة وتوزيع قوى الدفع بين العجلات، مما ينتج عنه دقة قيادة مطلقة وتحكم رياضي منحاز للخلف. كما يسمح نظام Audi drive للسائقين باختيار وضع يناسب كل حالة - أداء أكثر، راحة أكبر، أو مزيج من الاثنين.