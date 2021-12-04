4 طرز عالمية تتصدر قائمة «الأكثر موثوقية» في 2021

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تعتمد شريحة واسعة من المتعاملين، لا سيما ذوي الدخل المحدود، في عمليات البحث عن سيارات جديدة، على تقارير عالمية تعزز من توجهاتهم في اقتناء مركبات تتمتع بـ«الموثوقية»، وتجنبهم قدر الإمكان، الأعطال في فترات الضمان والصيانة، أو تحمل تكاليف مالية للتصليح بعد انتهاء ضمان التوكيل.

وقد سجل عام 2021، وفقاً لتقارير عالمية، طرح طرز عدة ذات محركات الوقود الاحتراقي، والتي نجحت في كسب ثقة المتعاملين، من ضمنها أربع شركات تصدرت مركباتها بامتياز قائمة «الأكثر موثوقية».

واستندت دراسات تلك التقارير، في تحديد قائمة «الأكثر موثوقية» في 2021، على عاملين أساسيين، بدايةً من رصد آراء المستهلكين وفقاً لـ17 مكوناً في المركبة مثل المحرك، وعلبة التروس، ونظام التعليق، والنظام المعلوماتي، والترفيه، إضافة إلى رصد آراء المتعاملين وتقارير الوكلاء الإقليميين حول المشكلات التي تعرضت لها السيارات على مدار الأشهر الماضية.

«الإمارات اليوم» ترصد، بالاستناد إلى دراسات عالمية قدمتها مواقع مختصة في عالم السيارات، أبرزها، مؤسسة «كنسيومر روبيورتس» الأميركية، و«كارز كير» البريطاني، الشركات الأربع التي نجحت في عام2021 بتقديم طرز نالت لقب «الأكثر موثوقية» في قائمة تصدرتها «لكزس» اليابانية.

للإطلاع على الطرز الـ4، يرجى الضغط على هذا الرابط.