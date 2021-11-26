أبرز 4 إصدارات سيارات خاصة تحتفي باليوبيل الذهبي للإمارات

المصدر: جوني جبور ■ دبي

سجّلت أسواق الدولة، أخيراً، طرح العديد من العلامات التجارية الشهيرة في صناعة السيارات، لإصدارات خاصة، احتفاءً باليوبيل الذهبي للإمارات، من ضمنها أربعة طرز جاءت ضمن فئة الإنتاج المحدود، بشعارات وألوان تواكب في ألوانها وتصاميمها، سواء في هيكلها الخارجي أو مقصورتها الداخلية، روح الاحتفالية بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات، تضم: «AMG G63 Jubilee Edition»، و«BMW X7 UAE Edition 50Th Year Edition» و «Range Rover»، وجاء آخرها بكشف شركة «إينوس» البريطانية عن طرازها «Ineos grenadier» ضمن فعاليات معرض «نوفيلتر دبي».

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