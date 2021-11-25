«بي ام دبليو» تطرح سيارة كهربائية في الإمارات تعالج خدوشها بنفسها (فيديو)

المصدر: أحمد الشربيني-دبي

طرح المركز الميكانيكي للخليج العربي وكيل سيارات «بي ام دبليو» طراز السيارة الكهربائية الجديدة «أي اكس» عبر منصات معرض «نوفيلتر دبي» للسيارات بمنطقة دبي هاربور الذي تستمر أعماله حتى السبت المقبل (27 الجاري).

وأفاد مستشار المنتج في المركز الميكانيكي للخليج العربي، فراس جمال الدين، بأن السيارة الجديدة التي تأتي كهربائية بالكامل سيتم طرحها في قاعات العرض في الإمارات قبل نهاية الشهر الجاري، مع اتاحة الحجز المسبق على السيارة، التي سيتم البدء في تسليمها للمتعاملين خلال شهر مارس المقبل«.

"بي ام دبليو" تطرح سيارة اي اكس 50 الكهربائية الجديدة في معرض"نوفيلتر دبي"#الامارات_اليوم pic.twitter.com/ZFKw193tJU — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 24, 2021

وأضاف لـ»الإمارات اليوم«، ان»السيارة تأتي بمواصفات مبتكرة جديدة من أبرزها هو أن مقدمة السيارة تأتي بمادة مقاومة للخدوش واذا تعرضت للخدش ترجع لحالتها الطبيعية بمجرد تعرضها لحرارة معتدلة بعد وقت قصير كحرارة الشمس أو حرارة مجفف الشعر، كما أنه يمكن تزويد المياه للسيارة بغرض استخدام المساحات الأمامية والخلفية عبر الضغط على علامة «بي ام دبليو» على مقدمة السيارة لتفتح عند الضغط الخفيف ويتم تزويد المياه من خلالها«.

وأشار إلى أن»السيارة تأتي بمقصورة داخلية فاخرة تتضمن مقاعد مكسوة بالجلد وشاشات امامية تعمل بأنظمة ذكية، مع جهاز العرض على الزجاج الأمامي الجديد من دون إطار لبيانات القيادة، مع احتوائها على الكونسول المركزي الذكي والشفاف الذي يستبدل الأزرار بأدوات الاستشعار ويتضمن وحدة التحكم باللمس بتقنية الجيل الخامس من «أي درايف»«، لافتا إلى أن»طرز السيارة بنظام الدفع الرباعي تنافس أداء السيارات الرياضية بسرعة الانطلاق والإداء«.

وقال إن»من أبرز مواصفات الشكل الخارجي للسيارة هي جمعها لنقاط تشابه لعدد من الطرز فهي تأتي بطول يقارب طول فئات «اكس فايف»، وبارتفاع يقارب طرز «اكس 6»، وبجنوط للاطارات مقاربة لموديلات «اكس 7»، بالإضافة للمواصفات الأخرى الداخلية أو الفنية الخاصة بالسيارة ومن أبرزها شكل مقدمتها المميزة والجديدة المماثلة لنماذج سيارات المستقبل«.

وأضاف أن»السيارة الجديدة تأتي بطرازين الأول منها هو «أي اكس 50»، وهو ويقطع مسافة تصل 620 كيلو متر عند الشحن ويأتي بقوة 530 حصانا وينطلق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلو متر في نحو 4.6 ثواني، فيما يأتي الطراز الثاني تحت مسمى «أي اكس 40»، ويقطع مسافة تصل مداها إلى 420 كيلو متر«.

وبدوره، أوضح مسؤول تنفيذي المبيعات لسيارات»بي ام دبليو«في المركز الميكانيكي للخليج العربي، لويس كريستودوليديس، أن»السيارة التي يتم البدء في تلقي الحجز المسبق عليها حاليا، من المنتظر أن تطرح بسعر يصل 530 ألف درهم لطراز «أي اكس 50»، وبسعر يصل 430 ألف درهم لطراز «أي اكس 40».