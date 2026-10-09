فصل 3 باحثين يشعل الجدل حول سلامة الذكاء الاصطناعي داخل "أوبن إيه آي"

دافعت شركة "أوبن إيه آي"، اليوم الجمعة، عن قرارها فصل ثلاثة باحثين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، قائلةً إنهم ارتكبوا "انتهاكاً جسيماً للثقة".



وقالت الشركة، في منشور على منصة "إكس"، إن قرار الاستغناء عن جاسمين وانغ وتوميك كورباك وميكيتا باليسني لم يكن بسبب إثارتهم مخاوف تتعلق بالسلامة.

وكان الباحثون الثلاثة الذين فصلتهم الشركة قد أثاروا مخاوف بشأن السلامة في رسالة وجهوها إلى أعضاء مجلس إدارة أوبن إيه آي ولجان السلامة التابعة لها، ونشروها على منصة "إكس" يوم الخميس.

وجاء في الرسالة: "أصبحنا نشعر بالقلق من أن الاتصالات الداخلية والخارجية المتعلقة بفصلنا جعلت زملاءنا السابقين يخشون التحدث والتصرف بطرق كانت، حتى الأسبوع الماضي، جزءاً أساسياً من العمل في أوبن إيه آي".

وتصاعدت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي خلال الشهر الماضي، عقب سلسلة من الحوادث السيبرانية التي تسببت فيها أنظمة ذكاء اصطناعي خارجة عن السيطرة، إلى جانب تزايد الدعوات إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا، أطلقها باحثون في أوبن إيه آي وأنثروبيك وشركات أخرى تعمل على تطويرها.

وكان الباحثون الثلاثة الذين فصلتهم أوبن إيه آي قد نشروا تعليقات على منصة "إكس" خلال سبتمبر، دعوا فيها مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر تقدماً، أو سلطوا الضوء على مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت أوبن إيه آي في بيان صدر يوم الجمعة إن القرار جاء "بعد تحقيق شامل خلص إلى أنهم انتهكوا سياسات واضحة تتعلق بالتعامل مع المعلومات الحساسة".

وأضافت الشركة أنها تتفق مع جوهر الرسالة فيما يتعلق "بالحفاظ على إمكانية مراقبة النماذج الأكثر تقدماً"، مؤكدةً أنها تواصل استثمار موارد كبيرة في هذا المجال.