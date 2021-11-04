«مازانتي» تطلق أيقونتها Evantra Pura الرياضية
أطلقت شركة «مازانتي» أيقونتها Evantra Pura الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية.
وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الجديدة يزأر بداخلها محرك تربو مكون من ثمان أسطوانات على شكل حرف V سعة 2ر6 لتر، ويولد قوة 761 حصان/910 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتتضافر جود المحرك مع ناقل حركة يدوي سباعي التعشيقات.
وتتسارع السيارة الرياضية، التي تزن 1290 كجم، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر2 ثانية فقط، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 360 كلم/س.
ولم تكشف الشركة الإيطالية حتى الآن عن سعر السيارة Evantra Pura الجديدة، والتي سيتم إنتاجها ضمن عدد محدود للغاية.