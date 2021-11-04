«مازانتي» تطلق أيقونتها Evantra Pura الرياضية

المصدر: روما -د ب أ

أطلقت شركة «مازانتي» أيقونتها Evantra Pura الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الجديدة يزأر بداخلها محرك تربو مكون من ثمان أسطوانات على شكل حرف V سعة 2ر6 لتر، ويولد قوة 761 حصان/910 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتتضافر جود المحرك مع ناقل حركة يدوي سباعي التعشيقات.

وتتسارع السيارة الرياضية، التي تزن 1290 كجم، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر2 ثانية فقط، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 360 كلم/س.

ولم تكشف الشركة الإيطالية حتى الآن عن سعر السيارة Evantra Pura الجديدة، والتي سيتم إنتاجها ضمن عدد محدود للغاية.