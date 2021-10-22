«بيرمات» تكشف عن مزايا سيارتها GT الرياضية

المصدر: روما -د ب أ

كشفت شركة «بيرمات» النقاب عن سيارتها الرياضية GT الجديدة، والتي تتوفر بنسخة للسباقات ونسخة للطرقات تعمل إما بمحرك احتراق تقليدي أو بمحرك كهربائي.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الرياضية GT الجديدة تظهر بطول 60ر4 متر، وعرض 2 متر، وارتفاع 20ر1 متر، كما تقف السيارة ثنائية المقاعد على قاعدة عجلات بطول 60ر2 متر.

وترتكز السيارة على هيكل أحادي من ألياف الكربون، مع أنابيب فولاذية في الأمام والخلف، كما تعتمد السيارة على قفص حماية فولاذي لحماية الركاب في حال انقلاب السيارة. كما أن السيارة مجهزة بجنوط كبيرة قياس 19 بوصة من معدن خفيف.

ويزأر بداخل السيارة محرك كمبريسور رباعي الأسطوانات بقوة تتراوح من 320 إلى 400 حصان، بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 450 نيوتن متر.

وتتمتع المقصورة، التي يتم الدخول إليها عبر بابين مجنحين، بمقود رياضي مستعار من موديلات السباقات مع العديد من أزرار وعناصر الاستعمال، ومقاعد موديلات السباقات من ألياف الكربون، وقمرة رقمية قياس 12 بوصة، والقمرة محاطة بعناصر ألياف الكربون من كل جهة.

ومن المقرر أن تطرح بيرمات سيارتها الرياضية GT الجديدة في العام المقبل.