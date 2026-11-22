قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، اليوم، السبت بجولة في فعاليات اليوم الافتتاحي للنسخة السادسة من مهرجان "رموز بورشه" الذي تستضيفه «ذا سكوير " في ند الشبا» بدبي للمرة الأولى، بالتزامن مع افتتاح الوجهة الجديدة في منطقة ند الشبا. ويعرض المهرجان أكثر من ألف سيارة «بورشه» رياضية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 30 ألف زائر على مدى يومين.

وكان في استقبال سموّه لدى وصوله، الدكتور مانفريد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة «بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا»، الذي رافق سموّه في جولة بموقع المهرجان، الممتد على مساحة 87 ألف متر مربع.

واطّلع سموّه خلال الجولة على مجموعة من سيارات «بورشه» الرياضية الكلاسيكية والحديثة، وتفقّد مناطق العرض والأعمال الفنية، والأنشطة والفعاليات الترفيهية والتجارب التي تجمع عشّاق بورشه في دبي سنوياً.

وحضر المهرجان الدكتور مايكل لايترز، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «بورشه إيه جي». ويُعدّ مهرجان "رموز بورشه" في نسخته السادسة، أكبر مهرجان للسيارات في الشرق الأوسط، وأحد أكبر التجمعات المخصصة لسيارات «بورشه» على مستوى العالم.