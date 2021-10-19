«مرسيدس» تحتفل بمئوية «مايباخ» بموديلات خاصة

المصدر: شتوتجارت -د ب أ

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن الإصدار الخاص Edition 100 من الأيقونتين Maybach GLS وMaybach S، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على تدشين شركة مايباخ الفاخرة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديلات الخاصة تتميز بلون الطلاء high-tech silver / nautical blue، كما تتميز المقصورة الداخلية بالتجهيزات الجلدية الفاخرة، التي تحمل اللونين crystal white / silver gray pearl.

وتتولى الشعارات بتوقيعات Edition 100 على جسمي السيارة إظهار حصرية وخصوصية السيارة، كما تظهر هذه التوقيعات على الجنوط المسبوكة، وعلى العديد من مواضع الحفظ بالمقصورة الداخلية وأشرطة الصعود المضاءة.

ويتوفر للسيارة غطاء خاص يحمل شعار مايباخ للحماية من الغبار، وذلك بجانب حقيبة جلدية حصرية باللونين الأبيض أو الأسود. ومن الحليات الفاخرة المتوفرة أيضا للسيارة علبة أقلام مرصعة بالماس.

ومن المقرر أن تطرح مرسيدس الموديلات الخاصة الجديدة مطلع العام المقبل، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.