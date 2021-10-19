«هيونداي» تكشف مواصفات نسخ الدفع الهجين من «توسان وسانتافي»

المصدر: سول -د ب أ

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق نسخ الدفع الهجين Plug-in من سيارتيها Santa Fe وTucson ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة المدمجة Tucson تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 6ر1 لتر وبقوة 180 حصان، مع آخر كهربائي مدمج في ناقل الحركة بقوة 91 حصان، بينما تبلغ القوة الإجمالية 265 حصان.

وتتمتع السيارة بمدى سير كهربائي يبلغ 62 كلم، وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر8 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 191 كلم/س.

ومن التجهيزات القياسية، التي تتمتع بها السيارة، ناقل الحركة سداسي التعشيقات والجنوط الكبيرة قياس 19 بوصة ومكيف الهواء ثنائي المناطق، والقمرة الرقمية.

وكواحدة من سيارات الدفع الهجين القلائل، التي يمكن تجهيزها بسبعة مقاعد، تعتمد السيارة Santa Fe على بطارية سعة 8ر13 كيلووات ساعة تصل بها السيارة إلى مدى السير 58 كلم، وبسرعة أقصاها 187 كلم/س. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر8 ثانية.