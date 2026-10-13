هل يمكن للهاكرز اختراق الثلاجات؟

استغل "هاكرز" عطلوا أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى الفرنسية تزايد اتصال معدات كانت ميكانيكية إلى حد كبير في السابق بالإنترنت.

ومن الثلاجات وأنظمة التدفئة إلى كاميرات المراقبة وشبكات الإنذار، ‌بات بالإمكان الآن مراقبة مجموعة متنامية من الأجهزة والتحكم فيها عن بُعد، مما يتيح فرصاً جديدة للمجرمين الإلكترونيين.

في عام 2015 اخترق "هاكرز" ثلاجة ذكية ما سمح لهم اعتراض بعض حركة البيانات عبر الإنترنت التي تمر من خلال الجهاز، واستخدموها وسيلة للدخول إلى الشبكة.

وتكون الأهداف الأكثر شيوعاً للاختراق هي الأجهزة المتصلة بالإنترنت والتي يمكن التحكم فيها عن بُعد.

وتشمل كاميرات المراقبة، وأجراس الأبواب المزودة بكاميرات، وأنظمة الإنذار، والأقفال الذكية، وأجهزة تنظيم الحرارة، وأنظمة التدفئة المركزية، وتكون الثلاجات والأفران والغسالات عرضة للاختراق إذا كانت متصلة بالإنترنت.

ما الذي يمكن أن يفعله القرصان فعلياً؟

بمجرد الدخول إلى جهاز، يمكن للقرصان ‌عموماً القيام بأمرين: جمع المعلومات أو السيطرة على ‌الجهاز.

وفي حالات أكثر خطورة، قد يستخدم المهاجمون الأجهزة ضعيفة الحماية للوصول إلى أنظمة أخرى على الشبكة نفسها أو لسرقة معلومات شخصية مرتبطة بحسابات عبر الإنترنت.

كيف يمكن للناس حماية أجهزتهم؟

يوصي خبراء الأمن السيبراني عموماً بتغيير كلمات المرور الافتراضية، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتحديث البرامج بانتظام، والتخلي عن الأجهزة التي لم تعد تتلقى تحديثات أمنية أو استبدالها، والإبقاء على معظم الأجهزة ضمن شبكة داخلية، وعدم ربط المنتجات بالإنترنت على نطاق أوسع إلا عندما يكون هناك سبب واضح لذلك.

والنصيحة الأبرز: "كلما قل عدد الأجهزة المتصلة لديك، قل عدد نقاط ‌الدخول المحتملة أمام المهاجمين".