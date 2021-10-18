فورد تجدد أيقونتها Focus المدمجة بهذه المواصفات

المصدر: ديترويت -د ب أ

أعلنت شركة فورد عن تجديد أيقونتها Focus المدمجة لتشعل نار المنافسة مع أوبل Astra وفولكس فاجن Golf.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة Focus المدمجة، التي تتوفر كموديل هاتشباك وموديل كومبي، تتألق ببعض الرتوش التصميمية، أبرزها غطاء المحرك الجديد والمرتفع، بينما حصلت المقصورة الداخلية على نظام ملتيميديا جديد ذي شاشة لمسية أكبر حجما.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة Focus الجديدة بمحركات بنزين وديزل بالإضافة إلى نسخ دفع هجين معتدل بتقنية 48 فولت، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 74 كيلووات/100 حصان إلى 114 كيلووات/155 حصان.

وإضافة إلى ذلك، تقدم فورد الموديل الرياضي ST من أيقونتها Focus، والذي يزأر بقوة تبلغ 206 كيلووات/280 حصان.