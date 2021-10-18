«ليبرتي ووك» تضع لمستها على «تويوتا لاند كروزر»

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت شركة «ليبرتي ووك» (Liberty Walk) عن تقديم برنامج تعديلات خاص للسيارة «تويوتا لاند كروزر»، التي تعد أيقونة من أيقونات الطرق الوعرة.

وأوضحت شركة التعديل اليابانية أنها تقدم لتويوتا Land Cruiser 300 باقة جسم جديدة تشمل مئزرين أمامي وخلفي جديدين، مع مصابيح LED إضافية، بالإضافة إلى تعديلات على مجموعة العادم.

وتتوج الباقة من خلال توسعة الرفارف على المحورين الأمامي والخلفي، وجناح حافة السقف، واسبويلر خلفي، مع غطاء جديد لحيز المحرك مصنوع من ألياف الكربون، وعجلات مطلية بألوان داكنة.

ولم تتدخل شركة التعديل في النواحي التقنية؛ حيث تبقى السيارة معتمدة على محرك بنزين تربو مزدوج سعة 5ر3 لتر وبقوة 415 حصان/650 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى أو محرك ديزل سعة 3ر3 لتر وبقوة 309 حصان/700 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.