5 حيل منزلية لإزالة خدوش طلاء السيارة

ينصح خبراء في عالم السيارات باتباع خمس حيل منزلية، من مواد يمكن توافرها في متناول اليد، تسهم في معالجة الخدوش البسيطة لطلاء الهيكل الخارجي للسيارة.

ويؤكد الخبراء أن تعرض السيارة لخدوش بسيطة، يعد من الأمور المزعجة لملاك المركبات، بجانب تأثيرها السلبي في حال إهمالها، ليس في تشويه الطلاء فحسب، بل في احتمالية زيادة مساحة الخدوش جراء العوامل الجوية والرطوبة، الأمر الذي يدفع مالكي السيارة إلى إضاعة وقت طويل، وتحمل كلف مالية لإصلاح تلك الخدوش في مراكز الصيانة.

«الإمارات اليوم» ترصد الحيل الخمس المنزلية لإزالة الخدوش البسيطة عن طلاء السيارة:

1- يمثل طلاء الأظافر أكثر الحيل البسيطة شيوعاً للتخلص من الخدوش البسيطة، شريطة تطابق طلاء الأظافر المستخدم مع لون طلاء هيكل السيارة.

2- معجون الأسنان يحتوي على مواد نشطة طبيعية، حيث يتم وضع القليل منه فوق منطقة الخدش، وتركه لمدة خمس دقائق، وإزالته باستخدام قطعة قماش ناعمة إن لزم الأمر.

3- يمكن استخدام الشمع المنزلي الذي نوقده للإضاءة، شريطة تطابق لونه مع طلاء السيارة، حيث إنه يغطي منطقة الخدش تماماً ويمنعه من أن يمتد لبقية الطلاء.

4- استخدام الصمغ القادر على الامتزاج مع بواقي لون السيارة الموجودة في مكان الخدش، إذ يملأ الصمغ مكان الخدش بشكل مساوٍ لمستوى الطلاء.

5- يمكن وضع القليل من زيت الفرامل على منطقة الخدش، على أن يتم مسحه بقماشة ناعمة وبحرص شديد، حتى لا تتأثر بقية مناطق الطلاء السليمة والمجاورة لمنطقة الخدش.