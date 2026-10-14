ليست مجرد نكهة لذيذة.. مفاجأة علمية طبية في الفانيليا

قد يحمل المركب المسؤول عن النكهة والرائحة المألوفتين للفانيليا إمكانات واعدة في المجال الطبي؛ إذ حدّد علماء في جامعة «فليندرز» خصائص في مادة «الفانيلين» قد تجعلها مكوناً واعداً في تطوير علاجات للجروح المزمنة والعدوى وتلف الأنسجة.

ووجد باحثون من مختبر الهندسة النانوية الطبية الحيوية في الجامعة أن الفانيلين يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا. وقد تجعل هذه التأثيرات مجتمعةً المركب مفيداً في تطوير منتجات للعناية بالجروح، تستهدف عدداً من التحديات المرتبطة بعملية الالتئام.

ويُعد الفانيلين المركب الرئيسي المسؤول عن النكهة والرائحة المميزتين للفانيليا الطبيعية، كما يمكن إنتاجه صناعياً باستخدام مواد مستمدة من مصادر مختلفة، مثل زيت القرنفل والخشب. ورغم شهرته بوصفه مكوناً يمنح الأطعمة نكهة الفانيليا المميزة، فإن خصائصه الكيميائية قد تفتح أمامه آفاقاً تتجاوز الاستخدامات الغذائية.

وبحسب تقرير نشره موقع «ساينس ديلي»، فإن الفانيلين ليس مجرد مكون لإضفاء النكهة؛ إذ يتيح تركيبه الجزيئي التفاعل مع مواد أخرى بطرق قد تكون مفيدة في التطبيقات الطبية، ولا سيما في تطوير مواد مصممة لحماية الجروح والمساعدة على إيصال العلاجات.

وقال البروفيسور كراسيمير فاسيليف، أستاذ تكنولوجيا النانو الطبية الحيوية في جامعة «فليندرز» ومدير مختبر الهندسة النانوية الطبية الحيوية فيها: «يُعد الفانيلين واحداً من أكثر مركبات النكهة استخداماً في النظام الغذائي العالمي، ويحظى بتقدير كبير نظراً إلى خصائصه الحسية واستقراره الكيميائي وسجل سلامته الطويل؛ وهي مزايا يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى، مثل التطبيقات الطبية».

ويبرز علاج الجروح المزمنة والقرح بوصفه أحد التطبيقات المحتملة لهذا المركب، إذ يصعب التئام هذه الجروح في كثير من الحالات بسبب الالتهابات المستمرة والتلوث البكتيري والأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي، وهي عوامل قد تعوق عملية الشفاء.

وتأتي الأبحاث المتعلقة بالفانيلين في سياق جهود أوسع تبذلها جامعة «فليندرز» لاستكشاف الخصائص الطبية المحتملة لمكونات شائعة في الأغذية. ففي فبراير 2026، نشر الفريق البحثي دراسة ذات صلة في دورية «سمول» العلمية، تناولت تطوير طلاء طبي مبتكر مشتق من زيت النعناع. وصُمم هذا الطلاء باستخدام تقنيات النانو لتوفير الحماية من العدوى البكتيرية والالتهابات والإجهاد التأكسدي، مع الحفاظ على توافقه الحيوي مع أنسجة جسم الإنسان.

ومن اللافت أن فكرة ذلك البحث انطلقت من تجربة شخصية بسيطة؛ إذ لاحظ البروفيسور فاسيليف أن تناول أوراق النعناع الموجودة في مشروبه ساهم في تخفيف ألم الحلق الذي كان يعانيه. ودفعه ذلك إلى البحث عن تفسير بيولوجي محتمل لهذا التأثير، ما قاده إلى استكشاف تقنية البلازما، التي تُستخدم لتعديل أسطح المواد وتكوين طبقات رقيقة ذات وظائف محددة. وتتيح هذه التقنية إمكانية دمج مركبات نشطة بيولوجياً في مواد يمكن توظيفها في تطبيقات طبية.

أما الفانيلين، فيتمتع بميزة إضافية تتمثل في انخفاض تكلفته وسهولة الحصول عليه. ونظراً إلى إمكانية إنتاجه صناعياً بكميات كبيرة، يرى الباحثون أنه قد يكون أسهل دمجاً في المنتجات الطبية المصنعة تجارياً مقارنة ببعض المركبات الأخرى مرتفعة التكلفة أو محدودة التوافر.

ومع ذلك، لا تزال هذه الخصائص تمثل أساساً لاستكشاف التطبيقات الطبية المحتملة للفانيلين، ولا تعني أن استخدامه علاجاً للجروح المزمنة أصبح مثبتاً أو معتمداً سريرياً.