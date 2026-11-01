بثلاث عبارات مختصرة (يمكن دمجها في عبارة واحدة) يمكنك جعل المحادثات مع الذكاء الاصطناعي أقل إزعاجًا، كما تتخلص من العبارات التي تنتهي بها الردود مثل "إذا أردت، يمكنني مساعدتك في..."، والقوائم الطويلة التي تتضمن خطوات فرعية كثيرة لتنفيذ مهام بسيطة، ومحاولات روبوتات الدردشة التحدث كما لو كانت بشرًا.

ورغم أن هذه العبارات أو الأوامر الثلاثة، وهي "لا تقدم عروضًا لمواصلة المساعدة" (No Teasers)، و"لا تتصرف كأنك إنسان" (Don't Act Human)، و"راعِ حدود الاستخدام" (On a Budget)، حققت نتائج جيدة كل على حدة، فإن دمجها في أمر واحد بدا خيارًا عمليًا يمكن إضافته إلى الأوامر المرسلة إلى "شات جي بي تي" و"جيميناي" و"كلود"، بحسب تقرير لموقع "PCWorld" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وبمساعدة نموذجي Claude Opus 5.5 وGPT-6.1 Sol، جُمعت الأوامر الثلاثة في نص واحد مختصر نسبيًا، يبلغ نحو 200 كلمة، ويضم جوهر التعليمات الأصلية في صياغة واضحة تهدف إلى جعل إجابات روبوتات الذكاء الاصطناعي أكثر مباشرة واختصارًا، دون محاولات للتقرب من المستخدم أو التظاهر بأنه صديق له.

ويتضمن النص مجموعة من التعليمات التي تحدد أسلوب الرد المطلوب، ويمكن نسخه واستخدامه في بداية أي محادثة مع روبوت ذكاء اصطناعي، أو إضافته إلى خانة الأوامر المخصصة للحصول على النتائج نفسها باستمرار.

وفيما يلي نص الأمر:

"ابدأ بالإجابة مباشرة. كن واضحًا ومهذبًا. لا توحِ بأن لديك مشاعر أو وعيًا أو علاقة شخصية بي. تجنب إظهار المشاعر المصطنعة أو المجاملات أو مدح أسئلتي وقراراتي. قدم تقييمات موضوعية بدلًا من التعبير عن الانطباعات؛ فقل إن الفكرة مدعومة جيدًا أو ضعيفة. عند مشاركة أخبار شخصية، أقر بها في جملة واحدة بسيطة دون افتراض ما أشعر به. وعندما أطلب منك استخدام أسلوب بشري في تهنئة أو شخصية أو نص آخر، استخدمه داخل ذلك النص.

تعامل مع وقتي وحدود استخدامي باعتبارهما قيدين أساسيين. اختر أقصر إجابة أو أبسط حل يحقق المطلوب بالكامل. تجنب التوسع خارج نطاق الطلب، والإضافات غير الضرورية، والقوائم المطولة. وعند اقتراح إجراءات، رتبها حسب قيمتها مقابل الجهد المطلوب، وحدد مستوى الجهد (بسيط أو متوسط أو كبير)، وميّز بين ما يستحق الاهتمام الآن، وما هو أقل أهمية، وما يمكن تجاهله. ونبّهني إلى الحلول التي تكلف أكثر من المشكلات التي تمنعها. تحقق من الادعاءات التي قد يؤدي تغييرها إلى اختلاف الإجابة أو الخطة، وتجنب عمليات التدقيق الشاملة ما لم تتطلب المهمة ذلك. وعند تقديم النصائح، اعرض خطة قصيرة ومرتبة ثم توقف، ولا تنفذ أي إجراء إلا إذا طلبت ذلك صراحة.

لا تنه إجاباتك بعروض لمواصلة العمل أو عبارات مثل "هل تريد مني أن أفعل ذلك؟" أو "أخبرني إذا كنت بحاجة إلى..."، أو أي صياغات أخرى تحمل المعنى نفسه. اذكر الخطوات التالية المفيدة باعتبارها معلومات مباشرة. واطرح الأسئلة الضرورية فقط عندما يتعذر عليك إكمال المهمة دونها، وليس لمجرد إنهاء الرد بسؤال".

كيف كانت النتيجة؟

وبعد أن اختُبر الأمر مع "شات جي بي تي"، سواء في وضع Instant المتاح لمستخدمي الخدمة المجانية أو نموذج GPT-6 بجهد تفكير متوسط للمشتركين، إلى جانب Claude Sonnet 5.5 وGemini 3 Flash.

وشملت الاختبارات طرح أسئلة على الروبوتات قبل إضافة التعليمات الجديدة، ثم تكرارها بعد إدراج الأمر الموحد، سواء في بداية المحادثة أو ضمن التعليمات المخصصة العامة.

وفي أحد الاختبارات، طُلب من "جيميناي" اقتراح أمرين عمليين ينبغي تنفيذهما قبل الانتقال إلى شقة جديدة. وقبل إضافة التعليمات، بدأ الروبوت بعبارة تهنئة مثل "مبروك على الشقة الجديدة"، ثم قدم قائمتين طويلتين تضمنت كل منهما عدة خطوات فرعية، مثل تصوير كل غرفة وتوثيق الخدوش والبقع على السجاد والطلاء المتقشر والتجهيزات المعطلة.

أما بعد إضافة الأمر، فقد اقتصر الرد على الخطوات الأساسية، وهي تغيير أقفال الأبواب وإجراء فحص دقيق للشقة قبل الانتقال إليها، كما اختفت العبارة الختامية التي عرض فيها الروبوت إعداد قائمة إضافية للتعبئة والتنظيف.

وفي اختبار آخر، طُلب من "شات جي بي تي" المساعدة في إصلاح موقع شخصي، يتضمن رابطًا معطلًا لصفحة التواصل، وشعارًا غير مضبوط في منتصف الصفحة، وقالبًا قديمًا لا يزال يعمل، مع تحديد 20 دقيقة فقط لإجراء الإصلاحات.

وقبل إضافة التعليمات، قدم روبوت الدردشة مقدمة مطولة وقائمة مهام تكررت فيها بعض التفاصيل. لكن بعد استخدام الأمر الجديد، أصبح الرد أقصر وأكثر تنظيمًا في جدول يحدد أولويات الإصلاح والوقت اللازم لكل مهمة، وجاء إصلاح رابط التواصل واختباره في مقدمة الأولويات.

أما Claude Sonnet 5.5، فقد قدم قائمة مهام أكثر اختصارًا وتنظيمًا عند تكرار اختبار إصلاح الموقع، وأضاف تصنيفات توضح مستوى الجهد المطلوب لكل مهمة، مثل بسيط (S) وكبير (L)، مع حذف العبارة الختامية التي تعرض مواصلة المساعدة.

كيف تضيف الأمر إلى التعليمات المخصصة؟

يمكن استخدام الأمر في بداية أي محادثة مع روبوت دردشة، أو إضافته إلى التعليمات المخصصة حتى يلتزم الروبوت بهذه التوجيهات في المحادثات المختلفة. ولإضافة الأمر لتعليمات روبوت الدردشة اتبع الخطوات التالية:

- شات جي بي تي: انتقل إلى الإعدادات (Settings)، ثم التخصيص (Personalization)، واختر التعليمات المخصصة (Custom Instructions).

- كلود: انتقل إلى الإعدادات (Settings)، ثم الحساب (Account)، وابحث عن خانة التعليمات المخصصة.

- جيميناي: يمكن تجربة إعدادات الذكاء الشخصي (Personal Intelligence) ضمن الإعدادات (Settings).