الفطيم يعلن سعر تويوتا لاند كروزر 2022 في السوق الإماراتي

المصدر: جوني جبور-دبي



أعلنت الفطيم تويوتا، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات، عن توفر الجيل المطوّر والجديد من سيارة لاند كروزر، الخاص بالعام 2022، في صالات العرض حاليا في السوق الامارات، والذي يأتي بتغييرات شاملة طالت الهيكل الخارجي، والمقصورة الداخلية، ووحدات الطاقة.

وحدد الفطيم سعر السيارة بحيث يبدأ في السوق الإماراتي من 229 ألفاً و900 درهم.

وتُعد لاند كروزر الجديدة (السلسلة 300) خلفاً للسلسلة 200، التي ظهرت لأول مرة عام 2007، ليحمل الطراز الجديد نهج "تويوتا" التطويري ذاته الممتد على مدار الاجيال السابقة، ليس على صعيد قوة الأداء على الطرق الوعرة فحسب، بل في إرساء معايير جديدة من حيث بيانات الأداء، خصوصاً أن طراز 2022 جاء أخف وزناً وأكثر قوةً، بعد أن نجح الصانع الياباني في خفض الوزن الإجمالي بنحو 200 كيلوغراماً مقارنة بسابقة، الأمر الذي انعكس في انخفاض ملحوظ على صعيد استهلاك الوقود.

كما ارتفعت الاستطاعة الميكانيكية في الطراز الجديد، مع قدرة المحرك على انتاج قوة 409 أحصنة، و650 نيوتن/متر من عزم الدوران،

وتمتاز السيارة بتصميم خارجي مميز يعزز مع حضورها القوي من خلال منهجية تصميمية جديدة وشاملة، في حي تجسد المقصورة الداخلي أرقى مستويات الفخامة والكفاءة الوظيفية.