العربية للسيارات تطلق حملة رمضانية لفئة إنفينيتي Q50

المصدر: دبي-الإمارات اليوم.



أطلقت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، حملتها الترويجية الرمضانية بعنوان "الامتنان هو دافعنا" لطراز إنفينيتي Q50.

وقالت الشاركة في بيان لها "سيستفيد العملاء والسائقون المميزون الذين يختارون هذا الطراز في رمضان من التأمين المجاني لعام واحد، والحصول على إضافتين، إلى جانب الخدمة المجانية لثلاث سنوات، وتأجيل الدفعة الأولى لأربعة أشهر، والضمان الممتد لخمس سنوات".

ويأتي الطراز بمحرك يعد الأقوى حتى الآن في نسختيه بقوة 300 و400 حصان، ما يجعله الرائد في فئته.