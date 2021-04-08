معرض «السيارات المعدّلة» ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض «كاستم شو إمارات 2021» اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، والمتخصص في السيارات والمركبات المعدلة، منها شاحنات وسيارات رباعية الدفع وسيارات كلاسيكية ودراجات.

وقال المنظمون، في بيان صحافي، إنه من المنتظر أن يحضر المعرض أكثر من 30 ألف زائر، خصوصاً أنه يضم قسماً مخصصاً للسيارات الكلاسيكية وسيارات العضلات الأميركية التي تستعرض بقوة. كما يوفر المعرض الكثير من الخدمات من خلال ربط المورّدين وتجار التجزئة وخدمة ما بعد البيع مع المشترين والمستهلكين، ويعرض مجموعة واسعة من المنتجات والمعدات والإكسسوارات.

ويضم المعرض مجموعة من المسابقات، منها مسابقة الدراجات المعدلة وبناء المحركات وبطل الميكانيكا ومنافسة السيارات المعدلة، وهناك حلبة الدريفت والاستعراض وسيارات التحكم عن بُعد.

وأكد المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بالإنابة للمعرض، عمر حسين العطار، أن نسخة هذا العام ستكون الأفضل، لأنها تقام للمرة الأولى في دبي، وذلك سيميزها عن المعارض في السنوات السابقة، والجديد في معرض «كاستم شو 2021» هو مشاركة الجهات الحكومية شريكاً استراتيجياً ومشاركاً في المعرض، وهي شرطة دبي والدفاع المدني وإسعاف دبي ومؤسسة دبي للإعلام وإذاعة الأولى، ودبي كالندر. وستكون هناك مسابقة للمرة الأولى يتم الإعلان عنها، وهي أقوى سيارة معدلة، بين الجهات الحكومية والمحلية. وأضاف: «على صعيد منافسة المحركات، هناك فعاليتان هذه السنة، هما الثماني أسطوانات والست أسطوانات، تبدأ من تجميع المحرك، ومن ثم تركيبه على السيارة، ومن بعدها تخضع للفحص لتحديد عدد الأحصنة».

وحول مشاركة السيارات الكهربائية في المعرض، قال: «مشاركتها تزيد كل سنة، ونتمنى أن يكون عددها مناسباً لتتأهل لدخول المسابقات والمنافسات مع سيارات الوقود».