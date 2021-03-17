فولفو تعتزم التحوّل كلّياً نحو السيّارات الكهربائية بحلول 2030

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت المشروعات التجارية عن التزام فولفو للسيارات بالانضمام إلى روّاد سوق السيّارات الكهربائية الفاخرة الذي يشهد مستويات متسارعة من النمو، وعزمها التحوّل كليّاً إلى شركة متخصّصة بتصنيع السيّارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.



وحتى ذلك الحين، ستقتصر مبيعات الشركة على السيارات الكهربائية بالكامل، وستعمل على تخليص محفظتها العالمية تدريجياً من أي سيّارة مزوّدة بمحرك احتراق داخلي، بما في ذلك السيارات الهجينة.



ويأتي تحوّل الشركة نحو التخصّص في تصنيع السيّارات الكهربائية بالكامل في إطار خطّتها المناخية الطموحة، والتي تسعى للحدّ من الانبعاثات الكربونية الصادرة عن كل سيارة عبر اتخاذ خطوات ملموسة.



ويستند هذا القرار على توقعات بطرح لوائح تنظيمية جديدة، وتحقيق توسّع سريع في البنية التحتية لتقنيات الشحن عالية الجودة والتي يمكن الوصول إليها، ما سيعزّز إقبال المستهلكين على هذا النوع من السيّارات.



ويأتي توجّه فولفو للسيارات نحو السيارات الكهربائية بالكامل متزامناً مع زيادة التركيز على المبيعات عبر الإنترنت، وتوفير عروض استهلاكية أكثر تكاملاً وجاذبية وشفافية تحت مبادرة "كير باي فولفو". وستتوفر جميع النماذج الكهربائية بالكامل عبر الإنترنت حصرياً.



ويمثّل طموح تحقيق هذا التحول بحلول عام 2030 تسريعاً للاستراتيجية التي تعتمدها فولفو للسيارات في مجال السيارات الكهربائية، والمستندة إلى ما تشهده سياراتها الكهربائية من طلب قوي خلال السنوات الأخيرة، والقناعة الراسخة بأن سوق السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي ستشهد تراجعاً كبيراً.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات: "تتطلب مواصلة النجاح تحقيق النموّ المربح. ولذلك، وبدلاً من الاستثمار في مجالات ستشهد تراجعاً، نختار الاستثمار في المستقبل المتمثل في الكهرباء والإنترنت. يتجه تركيزنا بالكامل نحو الانضمام إلى روّاد قطاع السيّارات الكهربائية الفاخرة متسارع النموّ".



وفي العام الماضي، أطلقت فولفو للسيارات في الأسواق العالمية أول سيّاراتها الكهربائية بالكامل، إكس سي 40 ريتشارج. وستكشف الشركة في وقت لاحق اليوم الستار عن ثاني سيّاراتها الكهربائية بالكامل، وهي طراز جديد من السلسلة 40 سيريز.



وستطرح الشركة خلال السنوات المقبلة عدة نماذج إضافية من سياراتها الكهربائية. وبحلول عام 2025، تسعى فولفو للسيارات لزيادة نسبة مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية بالكامل إلى 50 بالمئة، وأن تختص السيارات الهجينة بالنسبة المتبقية.

وتستهدف فولفو أن تكون جميع السيارات التي تبيعها كهربائية بالكامل، بحلول عام 2030.