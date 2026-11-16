«طرق دبي» تطلق نظام «5 نجوم» لتصنيف أداء شركات مركبات الأجرة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظام «خمس نجوم» لتصنيف أداء شركات مركبات الأجرة في الإمارة، بهدف ترسيخ التميز، ورفع كفاءة القطاع، وتحسين رحلة المتعاملين، وتحفيز الشركات المشغلة لتبني الحلول الذكية والممارسات المستدامة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، في بيان صحافي، أمس، أن النظام يمثل أداة استراتيجية لحوكمة جودة خدمات مركبات الأجرة، وبناء منظومة متكاملة للتحسين المستمر تربط الحوافز بنتائج الأداء، وتعزز الشفافية والتنافسية لمواكبة النمو في الطلب ودعم توجهات الإمارة نحو التنقل الحضري الذكي والمستدام.

ويمنح النظام الذي تُحدّث آليته دورياً، ويُعرض تصنيفه على الشاشات الذكية بالمركبات ومداخل مقار الشركات، سبع لوحات لمركبات الأجرة وشهادة ودرعاً للشركات الحاصلة على «خمس نجوم»، وخمس لوحات لفئة «أربع نجوم»، مقابل ضوابط لتحسين أداء الحاصلة على ثلاث نجوم فأقل.

ويستند التقييم إلى أربعة محاور تضم 18 مؤشراً، تشمل «الاستدامة» لقياس المركبات الكهربائية والهيدروجينية ونسبة السائقين للمركبات والكيلومترات المنتجة وتقييم الرحلات، و«استخدام التقنيات» في الحجز والدفع الإلكترونيين وإدارة السائقين وساعات عملهم، و«المساءلة» بشأن الحوادث الجسيمة ومخالفات الجودة والقيادة المتهورة ورضا المتعاملين والسائقين، و«الموثوقية» في توافر المركبات وتفعيل وقبول الحجز الإلكتروني بأوقات الذروة، والنظافة.

ويضم القطاع في دبي خمس شركات هي «تاكسي دبي» و«كابي تاكسي» و«التاكسي الوطني» و«تاكسي العربية» و«مترو تاكسي»، بإجمالي تجاوز 14 ألفاً و346 مركبة عام 2025، منها 12 ألفاً و380 مركبة كهربائية أو هجينة، نفذت أكثر من 120 مليون رحلة، نقلت خلالها ما يزيد على 209 ملايين راكب، مستحوذة على 27% من إجمالي مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة.

ويدعم النظام استراتيجية الهيئة لتحقيق التحول الكامل نحو وسائل النقل الجماعي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050، وتحويل أسطول مركبات الأجرة والنقل الفاخر بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040.