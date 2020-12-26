10 سيارات تصدرت قائمة الأكثر مبيعاً في 2020

المصدر: جوني جبور - دبي

فرضت جائحة فيروس «كورونا» سطوتها القاسية على قطاع صناعة السيارات حول العالم، واضطر خلالها معظم المصانع العالمية تعليق خطوط الإنتاج، خصوصاً في الأشهر الأولى من العام الجاري، ما أدى بشكل عام إلى تراجع نسب المبيعات بنحو 27% مقارنة بالعام الماضي.

واقتصر حجم المبيعات على 68.7 مليون سيارة، بيعت حول العالم في العام الجاري، وبرز منها 10 طرز، نجحت في تحدي الجائحة. وتصدر القائمة، للعام الـ16 على التوالي، طراز «تويوتا كورولا». وترصد «الإمارات اليوم»، بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات قدمتها مواقع عالمية مختصة في عالم صناعة السيارات، من ضمنها موقعا «أي سي كارز» الأميركي، و«كار سيلز ستاتيكس» البريطاني، 10 طرز سيارات صمدت أمام جائحة فيروس «كورونا»، ونجحت في اعتلاء قائمة الأكثر مبيعاً في 2020، وذلك وفقاً للآتي:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.