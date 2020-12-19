«هينيسي فينوم إف 5» تصل إلى سرعة 200 كيلومتر في 4.7 ثوانٍ

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشف موقع «موتو 1» البريطاني عن بيانات أداء نسخة الإنتاج التجاري من طراز «هينيسي فينوم إف 5»، المتوقع تسليمها إلى العملاء مطلع 2021، وتتمتع بمحرك مكون من ثماني أسطوانات، ينتج قوة 1817 حصاناً، و1617 نيوتن/‏‏‏متر، كفيلين بدفعها للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في غضون أقل من ثلاث ثوانٍ، والقدرة على بلوغ سرعة 200 كيلومتر في الساعة انطلاقاً من الثبات في غضون 4.7 ثوانٍ، في حين تقف سرعتها القصوى عند 500 كيلومتر في الساعة.

وأوضح الموقع البريطاني أن نسخة الإنتاج التجاري من السيارة الأميركية السوبر رياضية الخارقة «هينيسي فينوم إف 5»، التي يبدأ ثمن النسخة الواحدة منها من 2.1 مليون دولار (7.7 ملايين درهم)، تأتي بوزن إجمالي منخفض، يبلغ 1360 كيلوغراماً من دون احتساب وزن السوائل، وذلك بفضل الاستخدام المكثف لألياف الكربون في صناعة أجزاء السيارة، سواء على صعيد الهيكل ومكونات الإيروديناميكية الهوائية، أو على صعيد مكونات المقصورة الداخلية.

وأشار الموقع إلى توافر السيارة مع خمسة أنماط مختلفة للقيادة (رياضي - على الحلبة - سباقات التسارع (دراغ) - القيادة الرطبة في الأمطار - وإف 5 الذي يتيح للسائق مزيداً من التخصيص)، ويتم تزويد «فينوم إف 5» بإطارات من نوع «ميشيلان بايلوت كب سبورت 2»، المخصصة للسرعة، والمثبتة على عجلات من قياس 20 بوصة.