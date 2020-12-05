«هوندا» تطلق نسخة «هاتشباك» من سيارتها «سيتي»

المصدر: إعداد: جوني جبور

أطلقت «هوندا» نسخة هاتشباك من سيارتها «سيتي»، وذلك كطراز خاص بعام 2021، تسعى من خلاله الشركة اليابانية للتوسع في قطاع هذه الفئة من المركبات، ومنافسة طرز بحجم «سوزوكي سويفت»، و«تويوتا ياريس»، و«سيات إبيزا».

وجاءت السيارة الجديدة مع خطوط أمامية مشتقة من طراز «هوندا سيتي» السيدان، على صعيد المصدّ والشبك الأمامي والمصابيح، يقابلها تباين واضح في اللغة التصميمية على صعيد الخطوط الخلفية، والتي جاءت لتواكب هوية سيارات الـ«هاتشباك»، سواء في حصول السيارة على جناح خلفي، يعلو باب صندوق الأمتعة الكبير الحجم، أو على صعيد البنية العريضة للمصابيح والمصدّ الخلفي، التي تسلط الضوء على زيادة الأبعاد التي حظيت بها السيارة مقارنة بنسخة السيدان.

كما زوّدت «هوندا» المقصورة الداخلية لـ«سيتي هاتشباك»، بمكونات عصرية، تبرز بوضوح في لوح القيادة الذي جاء مع شاشتين: الأولى من قياس ثماني بوصات وتعمل باللمس، مخصصة للنظام الترفيهي والمعلوماتي، فيما خصصت الثانية للعدادات وهي مضاءة باللون الأحمر.

وتستند نسخة الـ«هاتشباك»، في استخلاص نطاق القوة، إلى سواعد محرك وقود احتراقي، مكون من ثلاث أسطوانات بسعة اللتر، يضمن إنتاج قوة 120 حصاناً، و173 نيوتن/‏متر، يتولى نقلها إلى محور العجلات الأمامي ناقل حركة بنسبة واحدة مستمرة التغيير بتقنية «CVT».