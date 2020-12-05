«لكزس» تدشن حقبة السيارات الكهربائية بالكشف عن «UX300e»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «لكزس» النقاب، أخيراً، عن نسخة الإنتاج التجاري من سيارتها «UX300e»، المنتمية لفئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، وتعتبر أول سيارة تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص في تاريخ الشركة التابعة لمجموعة «تويوتا».

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي، مثبت على المحور الأمامي للعجلات، وينتج قوة 240 حصاناً، على أن يتم إمداد المحرك بالتيار الكهربائي اللازم من خلال بطارية «ليثيوم أيون»، بسعة 54.3 كيلووات/‏ساعة، تضمن مدى سير يصل إلى 400 كيلومتر، قبل أن تتم إعادة شحنها.

ويضمن نطاق القوة الكهربائية قدرة السيارة على الانطلاق من حالة الثبات، وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في غضون 7.5 ثوانٍ، مع الوصول إلى سرعة قصوى تقف على أعتاب 160 كيلومتراً في الساعة.

وأسهم التصميم الذكي للبطارية الكهربائية المثبتة أسفل أرضية السيارة، في عدم التأثير في رحابة المقصورة الداخلية وحيز الأمتعة، مع صندوق خلفي قادر على استيعاب 367 لتراً، قابل للزيادة في حال طيَّ صف المقعد الخلفي.

كما ساعد التصميم المبتكر لحيز البطارية في منح السيارة مركز ثقل منخفضاً، يعمل بصورة متزامنة مع نظام تعليق محسّن، يتضمن (ماصات) صدمات «مخمدات» ذات كفاءة عالية في تعزيز خصائص الديناميكية والتماسك.

johni_jabbour@yahoo.com