«بوغاتي» تُطلق «لي ليجاند دو سيال» بسعر يبدأ من 3.4 ملايين دولار

المصدر: إعداد: جوني جبور

أطلقت شركة «بوغاتي» نسخة خاصة من طرازها «شيرون» حملت اسم «لي ليجاند دو سيال» تيمّناً بـ«أساطير السماء»، في نسخة محدودة الإصدار، حدد إنتاجها بـ20 نسخة فقط، على أن يبدأ سعر النسخة الواحدة من 3.4 ملايين دولار (12.5 مليون درهم)، باستثناء الضرائب.

وتأتي «لي ليجاند دو سيال» مع حزمة «Gris Serpent» التي تضم غطاء محرك مستوحى من اللون الخارجي للطائرات، في عشرينات القرن الماضي، وشريطاً أبيض لامعاً يمتد في المنتصف من غطاء المحرك إلى الجناح الخلفي، بالإضافة إلى ألوان زرقاء وبيضاء وحمراء تيمّناً بالعلم الفرنسي على المنطقة الأمامية، من عتبات ألياف الكربون، وشعار خاص على واقيات العجلات الأمامية.

وجاءت المقصورة مكسوة بجلد «سيرون» الطبيعي والمستوحى من الكسوة الجلدية للطائرات الحربية في أوائل القرن الماضي، وتوفر الزخرفة المصنوعة من الألمنيوم تبايناً مميزاً، على أن تزدان مساند الرأس بشعار «لي ليجاند دو سيال».

ويخفي غطاء المحرك المصنوع من ألياف الكربون السوداء اللون، محركاً ضخماً مكوناً من 16 أسطوانة، بسعة ثمانية لترات، والمعزز بأربعة شواحن توربينية، تضمن إنتاج قوة 1500 حصان، و1600 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، كفيلين في دفع السيارة للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.5 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى للسيارة عند حدود 420 كيلومتراً (محددة إلكترونياً).