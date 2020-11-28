«كاوازاكي» تكشف عن دراجتها الجديدة «Z H2 SE»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «كاوازاكي» اليابانية النقاب عن دراجتها النارية «Z H2 SE» الجديدة، في طراز جاء بباقة موسعة من التجهيزات التقنية، تبرز مع نظام تحكم إلكتروني يستند إلى نظامي «كاوازاكي للتحكم بالثبات»، و«سكاي هووك»، اللذين يحققان وبشكل تلقائي مواءمة مستمرة في عمل المخمدات «ماصات الصدمات» الأمامية والخلفية مع مختلف ظروف القيادة.

وأوضحت «كاوازاكي» أن نظام التحكم الإلكتروني الجديد، يدعم الملفات اللولبية لـ«المخمدات»، ما يسمح باستجابة أسرع من أنظمة التعليق شبه النشطة، بصورة تتلاءم مع نمط القيادة الذي اختاره السائق، والمتوافر بين أربعة أنماط، زوّدت بها الدراجة، بين «الرياضي»، و«الطريق» و«وضعية القيادة الماطرة»، وصولاً إلى «الطرق الوعرة».

وتتكامل التجهيزات التقنية الجديدة، مع مكابح رياضية من نوع «بريمبو»، يدعمها نظام «إيه بي إس» المانع للانغلاق، ما يوفر للدراجة، التي تزن 240 كيلوغراماً، مزيداً من خصائص القيادة الديناميكية، وبالتالي منح قائدها مزيداً من الثقة بالنفس عند قيادتها على الطرق السريعة أو عند دخول المنعطفات البطيئة.

وقدمت الشركة خيارين من التوليفة اللونية التي تستند إلى هيكل أسود اللون، بين تطعيمات الأحمر الناري، والأخضر التقليدي، على أن تستخلص الدراجة نطاق قوتها البالغ 200 حصان، و137 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 998 سنتيمتراً مكعباً، معزز بالتيربو، ويوفر نسباً عظمى من العزم، عند معدل دوران محرك يراوح بين 8500 و11 ألف دورة في الدقيقة.