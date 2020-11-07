«إنفينيتي» تطلق الطراز الأحدث من «QX80» في أسواق المنطقة

المصدر: إعداد : جوني جبور

أعلنت شركة «إنفينيتي» عن إطلاق الطراز الجديد من سيارتها «QX80» في أسواق المنطقة، في طراز يضم باقة من التحسينات، تتضمن تجهيزات جديدة، وتكنولوجيا مبتكرة، ومواصفات ترسخ مكانتها ضمن فئة المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات والكبيرة الحجم، إضافة إلى توسيع نطاق فئاتها بإطلاق نسخة «بلاك إديشين» منها.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الإضافات الجديدة في طراز عام 2021، تشمل الجيل الأحدث من نظام «إنفينيتي» للترفيه والمعلومات، يتم التحكم به باللمس من خلال شاشتين فائقتي الوضوح، بجانب تضمن النظام لبرامج الخرائط ثلاثية الأبعاد، والقدرة على دمج الهواتف الذكية من خلال نظامي «آبل كار بلاي» و«أندوريد أوتو»، فضلاً عن نظام «Bose Performance» الصوتي المتصل إلى 17 مكبراً للصوت عالي الدقة، والمدعم بتكنولوجيا الصوت المحيطي.

وتتسع المقصورة الداخلية لثمانية ركاب بالغين، وتأتي معززة برفاهية المكونات المشغولة يدوياً، وبكسوة جلدية تتماشى مع هويتها الفاخرة، كمركبة ملائمة لقيادتها على مختلف التضاريس، وتوفر عوامل الراحة، سواء عند قيادتها في الرحلات الطويلة على الطرق السريعة، أو عند القيادة على المسالك الوعرة.

وحصلت الفئة الجديدة «بلاك إديشين» على تصميم خارجي يضم خطوطاً من الكروم الداكن، يبرز في الشبك المعدن والمصد الأمامي، وواقيات العجلات الجانبية، وأغطية المرايا الجانبية، والشريط الخلفي، يدعمها تصميم من الكروم الشبكي الداكن للعجلات الكبيرة الحجم قياس 22 بوصة.