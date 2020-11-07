«تويوتا» تكشف عن طراز 2021 من سيارتها «كراون»

المصدر: إعداد : جوني جبور

كشفت شركة «تويوتا» عن طراز عام 2021 من سيارتها «كراون»، في طراز حصل على جملة من التحسينات الخارجية والداخلية، وتحديثات طالت الأنظمة التكنولوجية العاملة بالسيارة. وتركزت التحسينات الخارجية على اللمسات الجمالية للسيارة، بجانب زيادة نعومة الخطوط الانسيابية، ما يمنح هيكل «كروان» مزيداً من عوامل الإيروديناميكية الهوائية، وبالتالي تعزيز ديناميكيات القيادة والثبات، سواء عند المنعطفات أو على الخطوط المستقيمة والسرعات العالية. كما قدمت «تويوتا» لمقصورة السيارة وحدة تحكم مركزي معاداً تصميمها بالكامل، تتضمن شاشة «TFT» وسطية تعمل باللمس من قياس 12.3 بوصة، يمكن من خلالها التحكم في أنظمة السيارة، وتدعم في الوقت ذاته تطبيقات «أندرويد أوتو» و«أبل كاربلاي»، التي تتيح إمكانية الولوج السلس لأجهزة الهاتف النقالة. وتأتي «كراون» 2021 مع باقة من المحركات، تشمل محركاً رباعي الأسطوانات بسعة لترين، يعمل على وقود البنزين، وينتج قوة 245 حصاناً، إضافة إلى إتاحة خيارين من المحركات الهجينة، الأول رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، وينتج قوة 226 حصاناً، والثاني سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لترات، ينتج قوة 359 حصاناً. ويتوافر الطراز الجديد بداية من السوق اليابانية، بسعر يبدأ من 4.89 ملايين ين، ما يعادل 171 ألفاً و397 درهماً، على أن يتم طرحه لاحقاً في بقية الأسواق العالمية.