«كيا» تطلق الطراز الجديد من سيارتها «Stinger GT»

المصدر: إعداد: جوني جبور

أعلنت شركة «كيا» عن إطلاق الطراز الجديد من سيارتها «Stinger GT»، في طراز حصل على جملة من التحسينات التصميمية، على صعيدي الهيكل الخارجي والمقصورة، إضافة إلى ترقية في الأنظمة المساعدة على القيادة، ونظام المعلومات والترفيه.

وأوضحت الشركة أن التحسينات على المظهر الخارجي للسيارة الكوبيه الرياضية، تشمل رسومات على المصابيح الأمامية العاملة بتقنية «LED» المضيئة، والمزودة بمصابيح نهارية تعمل بالتقنية ذاتها.

كما طالت التحسينات تصميم المصابيح الخلفية التي باتت تتصل فيما بينها بواسطة شريط إضاءة أسفل الجناح الخلفي المدمج، إضافة إلى الاعتماد على خيارين من العجلات المصنعة من معدن خفيف الوزن وعالية الصلابة، تراوح قياساتها بين 18 و19 بوصة. وجاءت المقصورة الداخلية زاخرة بالتجهيزات الفاخرة، والخامات الجديدة الراقية، كما يمكن للسائق ضبط لون الإضاءة المحيطة داخل المقصورة ضمن 64 لوناً مختلفاً، وزود لوح القيادة بشاشة من قياس 10.25 بوصات، تتضمن نظام المعلومات والترفيه، القادر على اقتران اثنين من الهواتف الذكية به. وتعتمد السيارة على سواعد محرك مكون من ست أسطوانات، يعمل بتقنية الحقن المباشر للوقود، والمعزز بشاحن تيربو، يضمن إنتاج قوة 370 حصاناً، و510 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران، كفيلين في دفع «Stinger GT» للانطلاق من الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.9 ثوانٍ.